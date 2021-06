Rainbow Six Extraction – Darin unterscheidet sich der Shooter von Siege

Mit Rainbow Six Extraction bietet man auf den ersten Blick mehr von dem, was man bereits aus Rainbow Six Siege her kennt. Ein neues Setting, Aliens und eine überschaubare Auswahl an Operators. Doch es gibt auch Punkte, in denen Rainbow Six Extraction für sich steht und sich vor allem von Siege unterscheidet.

Erst vor wenigen Tagen hatte Ubisoft Befürchtungen aus der Welt geschafft, wonach sich beide Titel kannibalisieren könnten, anstatt zu koexistieren. Dabei unterscheidet sich Extraction sowohl im Tempo und den Herausforderungen, die hier maximal ausgereizt werden können. Alleine der grundlegende PvE-Aufbau sei etwas, was beide Spiele für sich stehen lässt.

Es gibt aber einen weiteren Punkt, der vor allem Causal-Spieler ansprechen dürfte, nämlich, dass man in Rainbow Six Extraction nicht sofort stirbt. Sollte euer Operator fallen, wird dieser von den Archæans weggezerrt und die übrigen Spieler bekommen ein neues Ziel – sich online zusammenschließen, um eine Rettungsaktion zu starten. An diesem Punkt verwandelt sich das Match in eine tickende Zeitbombe, während die Archæans die Lebenskraft des Operators aussaugen.

„Die Art und Weise, wie die Archæans sich organisieren und angreifen, verleiht Extraction ein RTS-Feeling, wie ein bewegliches Puzzle, das es zu lösen gilt.“ Ubisoft

Ein ungewöhnlicher Feind

Abgesehen davon, dass taktische Elemente damit noch immer hoch gehalten werden, erwartet die Spieler mit dem Sprawl zusätzlich ein wirklich ungewöhnlicher Feind, der sich in seiner Substanz über Böden und Wände ausbreitet und euch ausbremst. The Sprawl reagiert die ganze Zeit wie eigene KI, lernt aus euren Angriffen und entwickelt selbst neue Taktiken, um euch in die Enge zu treiben.

Rainbow Six Extraction wird damit mehr als nur ein weiterer KoOp-Shooter sein, von dem Ubisoft hofft, dass er auch die Siege-Spieler ansprechen wird.

Rainbow Six Extraction erscheint am 16. September 2021.