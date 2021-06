Rainbow Six Extraction – Gameplay Deep Dive & Operator Showcase

Ubisoft legt heute noch einmal mit Rainbow Six Extraction nach, dem neuen Koop-PvE-Shooter und Spin-Off zur Hauptserie. Neben einem Gameplay Deep Dive wirft man außerdem einen Blick auf den Operator Ela.

In Rainbow Six Extraction schließt man sich dem REACT-Team an und stellt eine ein- bis dreiköpfige Trupp aus bekannten und beliebten Operator aus Rainbow Six Siege zusammen. Diese müssen sich mysteriösen außerirdischen Kreaturen, den Archaeen, stellen.

Nach Abschluss jedes Missionsziels muss eine schwierige Entscheidung getroffen werden: abziehen und die Belohnungen einsammeln oder weiter vordringen, um sich härteren Gegnern zu stellen und größere Belohnungen in einem herausfordernden und intensiven Erlebnis zu verdienen.

Gameplay Deep Dive mit neuen Infos

Das Gameplay Deep Dive enthüllt heute eine Fülle neuer Gameplay-Informationen, die von Rainbow Six Extraction Game Designer Alicia Fortier vorgestellt werden. Ela wird indes als sechster Operator vorgestellt, die eine Grzmot-Mine einsetzt, um die Bedrohung durch die Archäer zu bekämpfen.

Insgesamt stehen nachher 18 Operator zur Wahl, die jeweils mit spezieller REACT-Ausrüstung, Waffen, Gadgets und Fähigkeiten ausgestattet sind und gemeistert werden müssen. Vielfalt und unterschiedliche Spielstile ermöglichen euch so grenzenlose Optionen bei der Anpassung der Operator. Erfolgreich sind allerdings nur die, die die richtige Balance in jedem REACT-Team finden. Der Einsatz von strategischer Ausrüstung in unvorhersehbaren Eindämmungszonen ist zudem entscheidend für das Sammeln von Informationen, die benötigt werden, um die außerirdische Bedrohung zu stoppen.

Rainbow Six Extraction erscheint am 16. September 2021.