Rainbow Six Extraction jetzt erhältlich, Buddy Pass verschoben

Ubisoft erinnert noch einmal an den heutigen Release von Rainbow Six Extraction, das weltweit und auf allen großen Plattformen erhältlich ist.

In dem Taktik-Shooter, der als Spin-Off zu Rainbow Six Siege angesehen werden kann, stellt man sich dem außerirdischen Chimera-Parasiten, der große Teile der USA überfällt. Dazu begegnet man verschiedenen und tödlichen Feindtypen, jeder mit seinen eigenen Fähigkeiten und zufällig auftretenden Mutationen; sowie die Proteans, die gefährlichsten Feinde, denen man im Spiel begegnen wird.

Geschick und Taktik stehen hier, genau wie bei Rainbow Six Siege, im Mittelpunkt, um in kurzen und knackigen Missionen zahlreiche Aufgaben zu erfüllen und die Bedrohung aus dem All zurückzudrängen. Zur Seite stehen euch dabei 18 bekannte Operator aus Rainbow Six Siege, allesamt mit einzigartigen Fähigkeiten und Gadgets ausgestattet.

Während die Review-Phase noch recht zäh daher kam, was Matchmaking und Ladezeiten betraf, sorgt die erheblich größere Population von Spielern nun instant für schnelle Runden, die in nicht mal 10 Sekunden startklar sind. Vorher musste man teils 5 Minuten und länger warten, bis sich ein Squad aus 3 Spielern zusammengefunden hat.

Auch merkt man, wie geübt viele Spieler aus Rainbow Six Siege dabei sind, die Mission laufen schneller und gezielter ab, was den taktischen Part leider aber auch etwas untergehen lässt. Dafür geht der Fortschritt erheblich schneller voran, um neue Schauplätze zu erreichen, sowie den Endgame-Inhalt, das Maelstrom Protocol.

Buddy Pass verschoben

Eigentlich für den heutigen Launch erwartet, hat Ubisoft das Buddy Pass-System verschoben, das nun schnellstmöglich folgen soll.

Jede Extraction Edition schaltet zwei Buddy Pass Tokens frei, die es Spielern ermöglicht ihre Freunde einzuladen und mit ihnen gemeinsam bis zu 14 Tage auf den meisten Plattformen kostenlos zu spielen. Während dieser zwei Wochen werden alle erzielten Fortschritte der Gruppenmitglieder beim Kauf der Vollversion übertragen.

Weitere Infos zum Buddy Pass folgen in Kürze. Weitere Eindrücke aus Rainbow Six Extraction gibt es in unserem Review zum Shooter.