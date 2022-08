Rainbow Six Extraction – Neues Crisis Event: Eclipse startet morgen

Ubisoft hat ein neues Crisis Event in Rainbow Six Extraction angekündigt, das am morgigen Freitag für mehrere Wochen startet.

Das Eclipse-Event läuft bis zum 01. September und bringt eine neue Bedrohung hervor, denen sich die Operator stellen müssen. Auch die unerbittlichen Horden von Archaeanern werden wieder alles dafür tun,um euch daran zu hindern, das Neoplasma besiegen, während man weitere REACT Tech, Operators, Gear und Cosmetics freischaltet. Nebenbei müssen weitere Crises-Studien abgeschlossen werden, um die Motivation hinter dem Angriff auf die Erde zu verstehen und weitere Rewards zu verdienen.

Wenn Bewegungen erkannt werden, flieht das Neoplasma in die nächste Subzone und für Spieler wird es zunehmend schwieriger, diesem erneut zu begegnen. ​Um von Subzone zu Subzone voranzukommen, muss die Stromversorgung eines Generators wiederhergestellt werden, während man sich dem Ansturm der Archaeen stellt. Die Krise erreicht ihren Höhepunkt in der dritten Subzone, in der Spiele das Neoplasma endgültig vernichten und sicher zum Evakuierungspunkt gelangen müssen.

Rainbow Six Extraction – Crisis Event

Neuer Operator Echo

Der neue Operator ist Echo, der unkonventionelle Taktiken verfolgt und die Effizienz im Einsatz stetig optimiert, um effektiv auf Bedrohungen zu reagieren. Selbst außerhalb der Übergriffe können seine technischen Fähigkeiten im Bereich der Robotik eine Bereicherung für REACTs R&D und die spezialisierte Flugdrohnen-Flotte sein. Im Einsatz kann seine spontane Entscheidungsfindung die Effizienz eines Trupps beim Sammeln von Infos erhöhen

Das Event schaltet auch die Aura-Granate frei, ein einzigartiges REACT-Gerät, das Archaeen anlocken kann. Die Granate kann ferngezündet werden, um Feinde, die von der Explosion betroffen sind, auszulöschen oder zu betäuben. Nach Ablauf einer eingestellten Zeit kann diese auch von selbst detonieren. Zum Freischalten der Aura-Granate muss eine Crisis-Studie abgeschlossen werden, indem man einen beliebigen Spielmodus spielt. Schließlich wird eine Metastudie gewährt, wenn ihr alle Krisenstudien abgeschlossen wurden.

Einen Vorgeschmack auf das Eclipse-Event liefert Ubisoft mit einem aktuellen CGI-Trailer, den wir unten angehängt haben.