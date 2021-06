Rainbow Six Extraction – Sledge als neuer Operator vorgestellt

Ubisoft stellt heute den nächsten Operator in Rainbow Six Extraction vor, der mit einem taktischem Hammer in die Matches einsteigt.

Erfahrt im jüngsten Showcase, wie sich Sledge sofortigen Zugang durch Sperren verschafft, um taktische Vorteile gegen die Bedrohung durch die Archäer zu haben. Mit diesem Überraschungsmoment ist Sledge die beste Wahl für offensive Spieler.

Insgesamt kann später aus 18 Rainbow Six-Operatoren gewählt werden, die jeweils mit spezieller REACT-Ausrüstung, Waffen, Gadgets und Fähigkeiten ausgestattet sind und gemeistert werden müssen. Die Vielfalt und die unterschiedlichen Spielstile jedes Operators ermöglichen somit grenzenlose Optionen bei der Anpassung des Koop-Rosters; die richtige Balance in jedem REACT-Team zu finden, wird der Schlüssel zum Erfolg sein.

Der Einsatz von strategischer Ausrüstung in unvorhersehbaren Eindämmungszonen ist entscheidend für das Sammeln von Informationen, die benötigt werden, um die außerirdische Bedrohung zu stoppen.

Rainbow Six Extraction erscheint am 16. September 2021.