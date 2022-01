Rainbow Six Extraction – Ubisoft bestätigt Performance auf Konsolen

Nur noch wenige Tage, bis mit Rainbow Six Extraction der erste große Titel in diesem Jahr auf der PS5 & Co. landet. Zwar weiterhin als Cross-Gen, etwas Next-Gen Feeling gibt es dennoch.

Der französische Publisher hat jetzt die ersten Performance-Daten für Konsolen bestätigt, wonach Rainbow Six Extraction auf PS4 und Xbox One mit 30fps und einer Auflösung von 1080p läuft, während die PS5 und Xbox Series X auf 60fps und 4K Auflösung setzen, plus HDR natürlich. Wer mehr möchte, muss zur PC-Version greifen, die bis zu 120fps bietet. Das zeigt mal wieder, dass die PS5 trotz ihrer Geschwindigkeit doch ziemlich outdated ist. Ob ein 120fps bei niedrigerer Auflösung folgt, bleibt abzuwarten.

Über Rainbow Six Extraction

Entwickelt von Ubisoft Montreal ist Rainbow Six Extraction ein kooperativer taktischer Ego-Shooter für ein bis drei Spieler. Stellt darin ein Elite-Team von Rainbow Six-Operators zusammen, um in intensiven, chaotische und unvorhersehbaren Eindämmungszonen die Geheimnisse hinter der tödlichen und sich ständig weiterentwickelnden außerirdischen Bedrohung durch Archæan zu entdecken. Diese stellen sich euch zahlreich entgehen, wie kürzlich vorgestellt, darunter:

Blender : Wenn du seine Fallen übersiehst, wirst du sie an dem blendenden Effekt erkennen. Sei vorsichtig!

: Wenn du seine Fallen übersiehst, wirst du sie an dem blendenden Effekt erkennen. Sei vorsichtig! Quäler : Dieser Archaeon feuert gnadenlos ein Sperrfeuer an Projektilen ab und verwandelt sich beim Angriff in Auswuchs und wieder zurück. Beobachte und verfolge ihn!

: Dieser Archaeon feuert gnadenlos ein Sperrfeuer an Projektilen ab und verwandelt sich beim Angriff in Auswuchs und wieder zurück. Beobachte und verfolge ihn! Schleicher : In erster Linie eine Unterstützungseinheit zur Stärkung anderer Archaeen. Er kann sich selbst und andere unsichtbar machen.

: In erster Linie eine Unterstützungseinheit zur Stärkung anderer Archaeen. Er kann sich selbst und andere unsichtbar machen. Verseucher : Menschen werden toxischen Gasen ausgesetzt, wenn ein Verseucher explodiert. Er stürmt nach vorne und detoniert bei Körperkontakt.

: Menschen werden toxischen Gasen ausgesetzt, wenn ein Verseucher explodiert. Er stürmt nach vorne und detoniert bei Körperkontakt. Fürst: Dieser grässliche Beschwörer ruft andere Archaeen zum Kampf herbei. Erfinde Taktiken, um diesen Königsräuber zu eliminieren.

Wissen, Kooperation und ein taktischer Ansatz sind die besten Waffen als Vorgehen. Schließt euch daher zusammen und setzt alles aufs Spiel, um es mit tödlichen Feinden aufzunehmen und den Parasiten einzudämmen.

Rainbow Six Extraction erscheint am 20. Januar 2022.