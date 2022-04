Rainbow Six Siege – Rengoku-Event startet heute

Das Rengoku-Event ist bis zum 17. Mai in Rainbow Six Siege verfügbar.

Rainbow Six Siege - Year 7 Season One enthüllt

Das in Japan angesiedelte Rengoku-Event entführt die Spieler in einen Tempel im Himmel und in einen Kampf für die Ewigkeit. Die Operator sind dabei Samurai-Krieger, die von Geistern besessen sind und auf einer überarbeiteten Wolkenkratzer-Karte um die Ehre der Götter kämpfen.

Ubisoft startet heute mit dem Rengoku-Event in Rainbow Six Siege, das unter anderem einen neuen neuen Kontrollgebiet-Spielmodus mit einzigartiger Kiba-Ausrüstung und schnellem Respawn einführt.

