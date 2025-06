Rainbow Six Siege X ist da – und setzt auf ein Free-to-Play-Modell mit doppeltem Boden

Ubisoft hat Rainbow Six Siege X veröffentlicht – eine überarbeitete und erweiterte Version des Taktik-Shooters, die ab sofort auf allen Plattformen verfügbar ist. Neben optischen Verbesserungen und neuem Content fällt vor allem das neue Zugangsmodell ins Auge: Der Einstieg ist kostenlos – aber wie lange man dabei bleibt, hängt von der eigenen Frusttoleranz ab.

Free-to-Play – aber nicht ganz

Mit dem Update auf Rainbow Six Siege X weicht Ubisoft vom bisherigen Premium-Modell ab: Neue Spieler können ab sofort kostenlos einsteigen und bekommen Zugang zu den Modi Unranked, Quick Match und dem neuen Dual Front. Zur Auswahl steht eine kleine, vorab definierte Anzahl an Operatoren. Wer mehr will, zahlt:

Die Elite Edition kostet 19,99 Euro und schaltet u.a. 16 zusätzliche Operatoren und Ranglisten-Matches frei.

kostet 19,99 Euro und schaltet u.a. 16 zusätzliche Operatoren und Ranglisten-Matches frei. Die Ultimate Edition für 39,99 Euro bietet Zugriff auf alle 52 Operatoren, den Belagerungscup sowie das kosmetische Disruptor Pack.

Das Modell erinnert stark an moderne Free-to-Play-Ansätze: Der Einstieg ist weich, die Monetarisierung setzt danach gezielt an. Wer dauerhaft kompetitiv mitmischen möchte, kommt um einen Kauf kaum herum.

Dual Front: Der neue 6v6-Modus

Mit dem neuen Modus Dual Front wagt Ubisoft eine kleine Revolution. Hier treten erstmals Angreifer und Verteidiger gemischt gegeneinander an. Ziel ist es, gegnerische Sektoren zu erobern und gleichzeitig die eigenen zu halten. Respawns und Operator-Wechsel während der Runde sorgen für mehr Dynamik – fast schon ungewohnt für ein Spiel, das sonst stark auf Spannung durch Eliminierung setzt.

Neu sind außerdem zerstörbare Umgebungsobjekte wie Gasleitungen, Metalldetektoren oder Feuerlöscher, die strategisch genutzt werden können. Das verbessert die Lesbarkeit des Spiels – zumindest für erfahrene Spieler. Auch Bewegungsabläufe wie das Abseilen um Gebäudeecken oder horizontales Wandlaufen wurden überarbeitet und fühlen sich jetzt flüssiger an.

Grafisch wurde an fünf bekannten Karten (u.a. Clubhaus, Bank und Chalet) geschraubt. Schatten, Beleuchtung und Auflösung profitieren sichtbar – ohne das Art-Design unnötig zu verändern.

Rainbow Six Siege X ist kein echter Neustart, sondern ein Update mit kalkuliertem Free-to-Play-Anstrich. Neue Spieler werden sanft eingeführt, Veteranen bekommen sinnvolle Verbesserungen. Wer sich langfristig engagieren will, wird zahlen – aber nicht zu viel. Das neue Modus-Design bringt frischen Wind, ohne den Kern des Spiels zu verraten.

Was haltet ihr vom neuen Free-Modell? Zu wenig oder genau richtig? Diskutiert mit uns in den Kommentaren.