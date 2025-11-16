Rainbow Six Siege X: Operation Tenfold Pursuit bringt Thatcher-Remaster

Zehn Jahre Rainbow Six Siege, und ausgerechnet eine Season namens Operation Tenfold Pursuit setzt den Punkt hinter ein bemerkenswertes Jahr. Ubisoft nutzt das BLAST R6 Major in München nicht nur für Ankündigungen, sondern auch, um neuen Content zu liefern. Rainbow Six Siege X möchte weiter wachsen und nicht nostalgisch stehen bleiben. Und ausgerechnet ein Veteran bekommt dafür eine tragende Rolle.

Thatcher 2.0 – Warum das Remaster mehr ist als ein neues Gadget

Thatcher zählt seit Release zu den Symbolfiguren von Rainbow Six Siege. Aber im kompetitiven Meta war er zuletzt eher Werkzeug als Persönlichkeit. Mit Year 10 Season 4 erhält er nun ein Remaster, das ihn wieder in den Mittelpunkt rückt.

Sein neues E.G.S.-Störungsgerät arbeitet durch Oberflächen hindurch, ein massiver Designschritt, der nicht nur Roamern, sondern vor allem Teams mit hohem Elektro-Setup Kopfschmerzen bereiten dürfte. Die Möglichkeit, versteckte Gadgets zu deaktivieren, verändert Situationen, in denen früher Pixel-Lines und Timing-Duelle über Erfolg oder Misserfolg entschieden.

Hinzu kommt die PMR90A2 DMR, die nicht exklusiv bei Thatcher bleibt. Gleich vier Angreifer erhalten Zugriff darauf, was Firefight-Dynamiken spürbar verändern könnte. Für Spieler, die eher methodisch pushen, eröffnet das eine Alternative zu klassischen AR-Builds.

Kartenüberarbeitungen

Mit der Überarbeitung von Festung und den Modernisierungen von Wolkenkratzer und Freizeitpark setzt Ubisoft seine Karte-für-Karte-Renovierung fort. Das Ziel sind weniger tote Winkel, mehr taktische Freiheiten und besser lesbare Räume.

Gerade Festung galt lange als schwer zugänglich, teils sperrig im Competitive Play. Eine klarere Struktur könnte sie wieder in den Rotationen landen lassen. Die Modernisierungen der beiden anderen Maps dagegen wirken wie logische Feinarbeiten – Rainbow Six Siege X will 2026 in besserer Form starten, ohne alte Baustellen mitzuschleifen.

Mit der neuen Playlist Testing Grounds öffnet Ubisoft außerdem den Entwicklungsprozess weiter. Spieler können experimentelle Features in begrenzten Zeitfenstern testen, bevor sie ins Live-Spiel kommen.

Zehn Jahre Siege – und ein Event, das bewusst nostalgisch wird

Der Dezember bringt ein Jubiläumsevent auf der Karte „Haus“, das als Wildcards-Modus nostalgische Momente und kleine Easter Eggs versteckt. Wer Rainbow Six Siege seit den frühen Jahren verfolgt, dürfte hier besonders viel entdecken. Dazu kommen zusätzliche kostenlose Belohnungen, ein klarer Anreiz, im Dezember einzuloggen.

Wenn man auf die Season blickt, wirkt sie wie ein Balanceakt zwischen Nostalgie und Zukunftsblick. Thatcher bekommt neues Gewicht, Maps werden modernisiert und Spieler stärker in Tests eingebunden.

Die spannende Frage ist: Reicht dieser Mix, um das zehnte Jahr nicht mit Rückschau, sondern mit Aufbruch zu beenden?