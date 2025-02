Rainbow Six Siege X: Ubisoft enthüllt brandneue Überarbeitung mit erstem Trailer

Ubisoft hat offiziell Rainbow Six Siege X angekündigt – eine umfassende Überarbeitung des beliebten Taktik-Shooters, die das Spiel für die nächsten zehn Jahre prägen soll. Während des Six Invitational 2025 präsentierte der Publisher einen ersten Teaser-Trailer und kündigte ein großangelegtes Enthüllungsevent für den 13. März an.

Ein neues Kapitel für Rainbow Six Siege

Rainbow Six Siege ist seit zehn Jahren eine feste Größe im Shooter-Genre. Ubisoft hat das Spiel kontinuierlich mit neuen Karten, Operators und Gameplay-Verbesserungen erweitert, um es frisch und relevant zu halten. Trotz dieser Bemühungen forderten Fans zunehmend eine grundlegende Weiterentwicklung des Spiels. Diese kommt nun in Form von Rainbow Six Siege X.

Ubisoft stellt klar: Rainbow Six Siege X ist keine direkte Fortsetzung, sondern eine tiefgreifende Evolution des bestehenden Spiels. Es geht weit über ein reguläres Update hinaus und bringt signifikante Neuerungen in den Bereichen Grafik, Audio und Gameplay. Erste Szenen aus dem Trailer zeigen beeindruckende technische Upgrades, dynamischere Bewegungsabläufe wie Sprinten beim Abseilen und sogar Hubschrauber-Interaktionen.

Crossplay, neue Technologie und ein offenes Fragezeichen

Ende 2024 wurde in Rainbow Six Siege endlich Crossplay zwischen PC und Konsolen eingeführt. Obwohl das Feature kontrovers diskutiert wurde, da PC-Spieler potenziell Vorteile haben könnten, wurde es von vielen als willkommene Ergänzung begrüßt. Mit Rainbow Six Siege X stellt sich nun die Frage, ob die alte Konsolengeneration weiterhin unterstützt wird oder ob PS4- und Xbox-One-Spieler gezwungen sind, auf neue Hardware umzusteigen, um die vollen Vorteile der Überarbeitung zu nutzen – vermutlich aber nicht.

Während die Community auf Rainbow Six Siege X wartet, beginnt das zehnte Jahr von Rainbow Six Siege unter dem Namen „Operation Prep Phase“. Der neue Operator Rauora, eine neuseeländische Angreiferin, bringt frischen Wind ins Spiel. Sie kann zwischen dem 417-Scharfschützengewehr und dem leichten Maschinengewehr M249 wählen und hat als Sekundärwaffe unter anderem die neue Maschinenpistole Reaper MK2 mit erweitertem Magazin und Leuchtpunktvisier im Arsenal. Ihr spezielles Gadget, der Deployable Omnilink Mesh (D.O.M.) Launcher, erlaubt es ihr, kugelsichere Türen ohne Sichtlücken zu errichten.

Große Enthüllung am 13. März

Ubisoft lässt Fans nicht lange im Dunkeln: Am 13. März um 19 Uhr findet in Atlanta und auf Twitch ein umfassendes Enthüllungsevent zu Rainbow Six Siege X statt.

Mit Rainbow Six Siege X könnte Ubisoft den nächsten großen Schritt für die Zukunft von Rainbow Six Siege machen – vorausgesetzt, die Community nimmt die Veränderungen positiv auf. Dies steht im Einklang mit der kürzlich vorgestellten Unternehmensstrategie, zukünftig verstärkt auf Live-Service zu setzen.