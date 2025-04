Rainbow Six wird rundenbasiert – und das ist gar nicht so verrückt, wie es klingt

Ubisoft hat offenbar Großes vor mit seiner erfolgreichen Rainbow Six-Marke – und diesmal geht es nicht um den nächsten Multiplayer-Shooter oder ein Extraction-Sequel, das niemand bestellt hat. Stattdessen entwickelt der Publisher ein komplett neues, rundenbasiertes Taktikspiel, das im selben Universum wie Rainbow Six Siege spielt – ja, richtig gelesen: Rainbow Six trifft auf XCOM.

Von Echtzeit zu Runden – Ubisoft geht neue Wege

Laut zwei mit dem Projekt vertrauten Quellen soll der Titel in ein bis zwei Jahren erscheinen und wird offenbar für PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC und möglicherweise sogar für die Nintendo Switch 2 entwickelt. Ein offizieller Titel oder ein Veröffentlichungszeitraum wurde bislang nicht genannt – aber was wir wissen, klingt nach einer ungewöhnlich frischen Richtung für eine der langlebigsten Ubisoft-IPs.

Das Spiel setzt auf eine Draufsicht, ähnlich wie man sie aus XCOM oder Diablo 4 kennt. Spieler übernehmen die Kontrolle über bekannte Siege-Operatoren, die mitsamt ihrer einzigartigen Fähigkeiten in rundenbasierten Missionen eingesetzt werden. Ziel ist es, Gebäude zu infiltrieren, Geiseln zu befreien und taktische Entscheidungen zu treffen – allerdings in einem deutlich entschleunigten, strategischeren Rahmen. Eine Quelle kommentierte trocken: „Schau dir einfach XCOM an, dann weißt du, was dich erwartet – nur mit mehr Zwischensequenzen und einer filmischeren Präsentation.“

Bekannte Operatoren, neues Spielfeld: Taktik trifft auf Strategie

Der geplante Story-Modus soll rund 25 bis 30 Stunden Spielzeit bieten, wobei diese Zahl noch schwanken kann – je nachdem, wie Ubisoft mit Cutscenes, Gameplay-Pacing und Missionsvielfalt umgeht. In Sachen Spieltiefe und Operator-Management könnte das Projekt deutlich mehr bieten als der übliche Taktik-Shooter-Einheitsbrei.

Interessant ist auch, dass das Spiel möglicherweise Teil von Ubisofts neuer Partnerschaft mit Tencent werden könnte. Offenbar ist noch unklar, ob die Entwicklung in die neue Tochtergesellschaft übergeht – sicher ist nur: Ubisoft meint es ernst mit dem Projekt.

Ob das Ganze letztlich aufgeht, bleibt abzuwarten. Nach dem enttäuschenden Abschneiden von Rainbow Six Extraction hat Ubisoft jedenfalls etwas gutzumachen. Und wer weiß – vielleicht steckt in der rundenbasierten Taktik ja genau das, was die Serie gebraucht hat: frischer Wind statt immer nur Siege-Klon Nummer 37.