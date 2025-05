Rainbox Siege X – Gratis-Upgrade mit PS5 Pro Support, neuen Modi und mehr

Am 10. Juni ist es so weit: Rainbox Six Siege X hebt Rainbow Six Siege auf ein völlig neues Level – und das völlig kostenlos. Ubisoft beschert allen Besitzern von Rainbow Six Siege mit dem Siege X-Update ein massives Upgrade, das nicht nur bestehende Fans begeistert, sondern auch frische Spieler ins Boot holt. Denn Rainbow Six Siege X ist der perfekte Einstieg in die Welt des taktischen Multiplayers – und zwar kostenlos.

Neben dem bewährten Quick Match und dem Unranked-Modus erwartet dich der völlig neue Spielmodus Dual Front, der das klassische Konzept von Angriff und Verteidigung aufbricht. Hier kämpfen zwei Teams in 6-gegen-6-Matches gleichzeitig darum, feindliche Zonen zu übernehmen und eigene zu halten – mit einer entscheidenden Neuerung: Respawns! Eine Funktion, die in Siege bislang undenkbar war, sorgt nun für eine ganz neue Dynamik.

Dual Front: Wenn Taktik auf Tempo trifft

In Dual Front verschwimmen die Grenzen zwischen Angreifern und Verteidigern. Gadgets, die bisher nur in bestimmten Rollen funktionierten, lassen sich nun in völlig neuen Kombinationen einsetzen. So entsteht eine taktische Tiefe, die auch Veteranen vor neue Herausforderungen stellt. Der Respawn-Mechanismus bringt Tempo ins Spiel, ohne die strategische Tiefe zu verwässern – perfekt für Spieler, die schnelle Action mit klugen Entscheidungen kombinieren wollen.

Aber Achtung: Dual Front steht nur auf PS5, PS5 Pro, Xbox Series X|S, Amazon Luna und PC zur Verfügung. Last-Gen-Spieler müssen sich mit den klassischen Modi begnügen. Dafür wird auch technisch einiges geboten: Auf der PS5 und PS5 Pro läuft das Spiel in nativer 4K-Auflösung mit bis zu 120 FPS (Core Siege), während Dual Front mit stabilen 60 FPS dargestellt wird.

Wer lieber visuelle Qualität statt maximaler Bildrate möchte, kann auf einen dedizierten Qualitätsmodus zurückgreifen – auch auf der PS5 Pro. Selbst Xbox Series S-Spieler kommen in den Genuss von flüssiger Action, wenn auch mit reduzierter Auflösung. Kurz gesagt: Siege X ist für die aktuelle Konsolengeneration bestens optimiert.

Konsolen-Spezifikationen

PS5 – Performance

Resolution: 2160p

Target Performance: 120 FPS (Core Siege), 60 FPS (Dual Front)

PS5 – Quality

Resolution: 2160p

Target Performance: 60 FPS

PS5 Pro – Performance

Resolution: 2160p

Target Performance: 120 FPS (Core Siege), 60 FPS (Dual Front)

PS5 Pro – Quality

Resolution: 2160p

Target Performance: 60 FPS

Xbox Series S – Performance

Resolution: 1080p

Target Performance: 120 FPS (Core Siege), 60 FPS (Dual Front)

Xbox Series S – Quality

Resolution: 1728p

Target Performance: 60 FPS

Xbox Series X – Performance

Resolution: 2160p

Target Performance: 120 FPS (Core Siege), 60 FPS (Dual Front)

Xbox Series X – Quality

Resolution: 2160p

Target Performance: 60 FPS

Ein kostenloser Einstieg – mit optionalem Extra

Der Einstieg in Siege X ist kostenlos – mit kleinen Sternchen. Während du die Hauptmodi frei spielen kannst, bleiben kosmetische Items, zusätzliche Operator und der Ranglistenmodus weiterhin kostenpflichtig. Wer alles will, greift zum Premium-Battle-Pass, der praktischerweise auch im Ubisoft+ Premium-Abo oder dem Xbox Game Pass enthalten ist.

Doch selbst ohne Zusatzkosten bietet Rainbow Six Siege X einen der umfangreichsten kostenlosen Inhalte, die Ubisoft je für das Spiel veröffentlicht hat. Der Schritt hin zu mehr Zugänglichkeit, kombiniert mit technischer Optimierung und einem frischen Modus, könnte Rainbow Six Siege ein zweites Leben einhauchen – und vielleicht sogar das nächste große Kapitel der Taktik-Shooter einläuten.

Gleichzeitig hat heute Ubisoft die Roadmap für das Year 10 vorgestellt, auf die es im Video unten eine Vorschau gibt.