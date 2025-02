Rainbox Six Siege 2 offenbar kurz vor Ankündigung

Ubisoft steht offenbar kurz davor, Rainbow Six Siege 2 offiziell anzukündigen. Laut dem bekannten Leaker fraxiswinning soll die Enthüllung bereits nächstes Wochenende beim Six Invitational 2025 stattfinden, einem bedeutenden eSports-Event für die Rainbow-Six-Community. Damit könnte das Spiel, das angeblich Rainbow Six Siege X heißen soll, die Feierlichkeiten zum 10-jährigen Jubiläum der beliebten Shooter-Serie einläuten.

Rainbow Six Siege war für Ubisoft ein riesiger Erfolg mit fast 100 Millionen registrierten Spielern im letzten Jahrzehnt. Trotz eines holprigen Starts entwickelte sich der Taktik-Shooter durch ständige Updates und neue Inhalte zu einem der meistgespielten Multiplayer-Titel der letzten Jahre. Die Integration von Crossplay zwischen Konsole und PC war ein weiterer Meilenstein, auch wenn diese Funktion lange Zeit aufgrund der Gameplay-Unterschiede zwischen den Plattformen kontrovers diskutiert wurde.

Die nächste Stufe für Rainbow Six

Nun scheint Ubisoft den nächsten Schritt zu wagen. Laut dem Leak soll Rainbow Six Siege 2 eine verbesserte Engine und Grafik bieten, jedoch bleibt unklar, ob sich das Gameplay drastisch verändern wird. Einige Fans spekulieren, dass es sich um ein Update im Stil von Call of Duty: Warzone 2 oder Overwatch 2 handeln könnte – also eine Weiterentwicklung des bestehenden Spiels anstatt eines völlig neuen Erlebnisses.

Eine spannende Frage ist, ob Rainbow Six Siege 2 als Free-to-Play-Titel erscheint. Ubisoft könnte damit eine breitere Spielerbasis erreichen, insbesondere da der hohe Einstiegspreis viele potenzielle neue Spieler abschrecken könnte. Monetarisierung durch Skins, Battle Passes und In-Game-Käufe wäre eine logische Konsequenz, da dieses Modell bereits im aktuellen Rainbow Six Siege erfolgreich umgesetzt wird.

Ubisoft hatte in der Vergangenheit angedeutet, dass es keine direkte Fortsetzung zu Rainbow Six Siege geben wird. Sollte der neue Titel jedoch eine signifikante technische Verbesserung bieten, würde es Sinn ergeben, die älteren Konsolengenerationen hinter sich zu lassen und sich voll auf die Leistungsfähigkeit der PS5 und Xbox Series X|S zu konzentrieren.

Ob der Leak zutrifft und was genau Ubisoft präsentieren wird, bleibt abzuwarten. Sollte die Ankündigung tatsächlich beim Six Invitational erfolgen, dürfte die Community bald Klarheit haben.