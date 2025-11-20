Raji: Kaliyuga – Nodding Heads kündigt epische Fortsetzung an

Manchmal reicht ein einziger Moment, um ein ganzes Universum aus dem Gleichgewicht zu bringen. Genau dort setzt Raji: Kaliyuga an, der Nachfolger zu Raji: An Ancient Epic, der die Welt der indischen Mythologie nun weit größer und gefährlicher denkt. Nodding Heads Games bleibt der DNA des Originals treu, wagt aber erzählerisch und spielerisch einen deutlich mutigeren Schritt.

Ein Konflikt, der weit über die Menschen hinausgeht

Sechs Jahre sind vergangen, seit Raji ihre Heimat vor dem Untergang bewahrte. Doch Frieden war offenbar nie mehr als eine Atempause. Der uralte Asura-Kriegsherr Mahabalasura reißt die Himmel zu früh auf und löst damit eine Kettenreaktion aus. Götter, Asuras und sterbliche Reiche prallen unkontrolliert aufeinander. Diese kosmische Eskalation hebt die Serie auf ein neues erzählerisches Level, ohne die persönliche Perspektive der Helden aus den Augen zu verlieren.

Im Mittelpunkt stehen Raji und ihr Bruder Darsh. Raji wirkt reifer, entschlossener, fast schon getrieben von der Verantwortung, die sie tragen muss. Darsh hingegen ist der junge Traumwandler, dessen Visionen Vergangenheit und Zukunft verschwimmen lassen. Die Geschwister reisen zum sogenannten Eternal Summit, einem Ort, der alle Lokas verbindet. Was dort auf sie wartet, könnte das Universum retten, oder endgültig zerreißen.

Zwei Helden, zwei Kampfstile – ein gemeinsamer Weg

Nodding Heads Games setzt bei Raji: Kaliyuga auf ein Dual-Protagonistensystem. Spieler wechseln je nach Storyverlauf zwischen Raji und Darsh, die sich auch gegenseitig begleiten. Das wirkt nicht wie ein reines Feature-Upgrade, sondern eher wie ein integraler Teil der Erzählstruktur.

Raji kämpft weiterhin mit akrobatischer Präzision und nutzt das göttliche Trishul. Neu ist ein individualisiertes Ausweichsystem, das flüssige Bewegungsabläufe fördern soll. Darsh dagegen entdeckt langsam die Macht der Siddhis – Fähigkeiten, die Zeit, Gravitation und Energie manipulieren können. Das Spiel soll es erlauben, eigene Kampfstile zu formen. Wenn das System so flexibel wird, wie es klingt, könnte Kaliyuga deutlich dynamischer und taktischer ausfallen als sein Vorgänger

Konkrete Infos zum Release fehlen noch, verständlich, aber schade. Was Nodding Heads bisher zeigt, wirkt ambitioniert: größere Welt, mehr erzählerische Tiefe, zwei spielbare Charaktere und neue Systemsäulen im Gameplay. Entscheidend wird sein, wie gut sie diese Elemente verzahnen. Wenn der narrative Anspruch und die mechanische Vielfalt zusammenfinden, könnte Raji: Kaliyuga das bislang stärkste Kapitel der Reihe werden.