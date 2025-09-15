Randy Pitchford reagiert auf Kritik zu Borderlands 4: „Code your own engine“

Der Launch von Borderlands 4 verlief nicht ganz rund. Die offene Welt von Kairos bietet viel Spielspaß, doch technische Probleme trüben die Freude. Auf PC kämpfen Spieler mit Performance-Einbrüchen, Rucklern und Optimierungsproblemen, während auch auf der PS5 teils Framerate-Schwankungen und Ladezeiten für Frust sorgen. Auf Steam sind inzwischen rund 35 % der Reviews negativ, und in Foren und Social Media wird heiß diskutiert.

Pitchford kontert in seiner Art auf Social Media

Die hitzigste Reaktion lieferte CEO Randy Pitchford selbst. Auf Kritik, die sich unter anderem gegen AI-Upscaling richtete, antwortete er sarkastisch: „Code your own engine and show us how it’s done, please. We will be your customer when you pull it off.“ Mit dieser Bemerkung wollte er vermutlich die technische Komplexität moderner Engines verdeutlichen, traf damit aber den Nerv der frustrierten Spieler eher schlecht. Kommentare wie „Wow, wirklich? Das ist deine Reaktion?“ oder „Ihr könnt einfach kein stabiles Produkt liefern“ machten schnell die Runde.

Parallel teilte Pitchford Hinweise, wie Spieler die Performance verbessern könnten: Windows-10-Grafikeinstellungen anpassen, volumetrischen Nebel abschalten, DLSS aktivieren. Auf der PS5 waren die Tipps zwar nicht direkt anwendbar, zeigten aber die generelle Stoßrichtung von Gearbox. Für Spieler, die 80 Euro für ein Spiel bezahlt haben, das teils ruckelt, wirken diese Hinweise eher wie ein Tropfen auf den heißen Stein.

Optimierungstipps oder PR-Fauxpas?

Die Herausforderung für Gearbox ist klar: Technische Probleme ernst nehmen, Optimierungen schnell liefern und gleichzeitig die Community nicht verärgern. Pitchfords sarkastischer Ton mag intern nachvollziehbar sein, wirkt nach außen aber wie ein PR-Fail. Die entscheidende Frage bleibt: Kann Borderlands 4 die Begeisterung zurückgewinnen, oder wird der Start von Kairos als Beispiel dienen, wie man Kommunikation und Technik besser hätte abstimmen sollen?