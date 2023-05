Ratchet & Clank: Rift Apart – Bessere Version für den PC angekündigt

Die PC-Version von Ratchet & Clank: Rift Apart bietet laut dem PlayStation Blog Raytracing-Reflections in verschiedenen Qualitätsstufen, sowie neu hinzugefügte Raytracing-Schadows für natürliches Licht in Außenbereichen. Das Raytracing-Feature ist zwar auch auf PS5 verfügbar, bei Weitem aber nicht in dieser Qualität.

