Ratchet & Clank: Rift Apart – Die mysteriöse Rivet stellt sich vor, State of Play diese Woche

Heute gibt es einen neuen Blick auf Ratchet & Clank: Rift Apart, mit dem Insomniac Games die mysteriöse Rivet vorstellt – eine Lombax-Widerstandskämpferin.

Rivet stammt aus einer anderen Dimension, wo der böse Imperator Nefarious Jagd auf organische Lebensformen macht, schreibt Sony dazu. Gleichzeitig wirft man einen Blick auf Nefarious City, sowie alte Favoriten wie Sargasso und Torren IV und auf einige der neuen Waffen und Gameplay-Mechaniken werfen.

Der Trailer enthüllt außerdem weitere Teile des Soundtracks und der Band DEVO und Mark Mothersbaugh, die auch schon bei Crash Bandicoot und Jak & Daxter tätig waren.

„Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit Mark und können es kaum erwarten, dass ihr den unglaublichen Soundtrack hört, den er erschaffen hat.“

Weitere Hörproben aus dem Soundtrack gibt es ebenfalls auf dem offiziellen PlayStation Blog.

State of Play am Donnerstag

Mehr zu Ratchet & Clank: Rift Apart gibt es schon an diesem Donnerstag bei einem neuen State of Play, der ab 23 Uhr auf Youtube und Twitch zu sehen sein wird.

Ratchet & Clank: Rift Apart gilt schon jetzt als Vorzeigetitel auf der PS5, das zeigt, was möglich ist, wenn Spiele speziell für die ultraschnelle SSD und den DualSense Wireless-Controller der PS5 entwickelt werden. Dank der SSD der PS5 bewegen sich Spieler auch mitten im Gameplay fast ohne Ladezeiten durch verschiedene Dimensionen. Der DualSense Wireless-Controller erweckt das umwerfend komische Arsenal von Ratchet zum Leben. Die haptischen Effekte und adaptiven Tasten sorgen dafür, dass ihr voll und ganz ins Kampfgeschehen eintaucht.

Ratchet & Clank: Rift Apart erscheint am 11. Juni 2021.