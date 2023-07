Ratchet & Clank: Rift Apart – PC-Launch erneut katastrophal, Sony auf dem Holzweg?

Das Jump’n Run Ratchet & Clank: Rift Apart ist das jüngste Beispiel von Sony, das den Sprung von der PlayStation auf den PC unternommen hat. Nach dem ersten Wochenende zeigen ersten Zahlen aber auch hier, dass das Interesse an diesem Port eher verhalten ist.

Schon der vorherigen Release Returnal brachte die Massen kaum in Bewegung und kann bis heute gerade so einmal 7000 konkurrierende Spieler zu Spitzenzeiten vorweisen. Dies nimmt man mehr oder weniger als Maßstab für den Erfolg eines Spieles, das neu auf Steam veröffentlicht wird.

Ratchet & Clank: Rift Apart der nächste PC-Fail?

Kaum erfolgreicher schlägt sich derzeit Ratchet & Clank: Rift Apart, das nach einer ersten Auswertung auf knapp 8.800 konkurrierende Spieler am ersten Wochenende kommt. Das ist weit entfernt von einem God of War, Horizon Zero Dawn oder Spider-Man, die weit über 50.000 Spieler im gleichen Zeitraum vorweisen konnten.

Ratchet & Clank: Rift Apart – SteamDB Charts

Damit hält der jüngste Trend von PlayStation Ports für den PC an, die zwar anfänglich großes Interesse erregten, seitdem auf einem eher niedrigen Level verweilen. Am erfolgreichen ist immer noch God of War, gefolgt von Horizon Zero Dawn und Spider-Man Remastered.

Die erfolgreichsten Sony Game auf Steam:

God of War – 73,529 Spieler Peak

Spider-Man Remastered – 66,436 Spieler Peak

Horizon Zero Dawn – 56,557 Spieler Peak

The Last of Us Part I – 36,496 Spieler Peak

Days Gone – 27,450 Spieler Peak

Sollte Sony PC-Ports wieder aufgeben?

Das löst inzwischen heftige Diskussionen darüber aus, ob Sony ihre PC-Strategie weiter verfolgen sollte? Hinter jedem Port steckt natürlich etwas Arbeit, die angesichts der oftmals gemeldeten Probleme mit den Spielen nicht unerheblich sein dürfte. Das stellt die Frage der Wirtschaftlichkeit in den Raum, die letztendlich nur Sony beantworten kann.

Auf der anderen Seite sieht man in den Zahlen von SteamDB lediglich einen Indikator, der nicht unbedingt auf den tatsächlichen Erfolg hinter dem Spiel schließen lassen muss. Die Erwartungen der Spieler sind hier oftmals viel zu hoch angesetzt, auch wenn sie im direkten Vergleich unter nur einem Publisher ein ungefähres Bild widerspiegeln.

Letztendlich kommen hier viele verschiedene Faktoren zusammen, warum ein Spiel auf Anhieb erfolgreich ist oder nicht. Nur eine Zahl dürfte jedoch wenig aussagekräftig genug sein. Sony hat jedenfalls untermauert, dass man an PC-Veröffentlichungen weiter festhalten wird, es aber zu keinen Day One-Release mit PlayStation kommen wird.