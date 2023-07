Ratchet & Clank: Rift Apart – So viel besser ist die PC-Version

Ratchet & Clank: Rift Apart erscheint am 26. Juli für den PC.

„Bei der Entwicklung der PC-Version wurde viel Arbeit in die Skalierbarkeit gesteckt. Die erwähnten Features sowie die Unterstützung von drei Monitoren lassen die Spieler ihre Systeme komplett ausreizen. Durch die hochgradig anpassbare Grafik und Funktionen wird gleichzeitig sichergestellt, dass so viele Spieler wie möglich das Abenteuer genießen können.“

DirectStorage wurde entwickelt, um die Geschwindigkeit von schnellen PCIe-NVMe-SSDs voll auszunutzen, aber die Technologie ist auch mit SATA-SSDs und sogar traditionellen Festplatten kompatibel. Dennoch empfiehlt man, Ratchet & Clank: Rift Apart mit einer SSD zu spielen. Ursprünglich hieß es für PS5 einmal, dass der Titel ohne eine SSD gar nicht laufen würde. Dem widersprach ein Entwickler, der glaubt, dass Ratchet & Clank: Rift Apart selbst auf der PS3 umsetzbar gewesen wäre, da man hier ziemlich viel trickst.

