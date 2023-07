Rating-Board leakt neues Borderlands, Origination & LEGO 2K Goooal!

Damit ist der Leak (via Gematsu ) aber nicht zu Ende. Auch Origination von Bandai Namco taucht hier wieder auf das bereits 2021 in einer Patentanmeldung gesichtet wurde.

Bei The Borderlands Compilation: Pandora’s Box dürfte sich um die xte Neuauflage der bereits bestehenden Spiele handeln, weshalb die Begeisterung dazu wohl ziemlich zurückhaltend sein dürfte. Das einzige, was hier noch unklar ist, für welche Plattform die Compilation erscheint. Erwähnt wird vom Rating-Board lediglich der PC, wobei eine neue Konsolen-Fassung nicht ausgeschlossen ist.

Das Rating-Board in Südadrika hat gleich eine ganze Reihe von Spielen geleakt, die noch nicht offiziell angekündigt wurden. Darunter befindet sich auch die The Borderlands Compilation: Pandora’s Box.

