Raubkopien im PlayStation Store: Der dreiste Fall von The Backrooms 1998

Ein weiteres Problem betrifft die Qualitätssicherung der Spiele, die auf den Plattformen veröffentlicht werden. Obwohl das Spiel von COOL DEVS S.R.L. den Testprozess für PlayStation und Xbox scheinbar problemlos bestanden hatte, war dies offensichtlich nicht genug, um die Identität des Spiels und seinen Ursprung zu überprüfen. Die Tatsache, dass die Spiele in den Store gelangten, zeigt, wie fehleranfällig und mangelhaft das System in Bezug auf den Schutz vor Raubkopien ist. Nach den vorherigen Vorfällen hätte Sony den Entwickler im Grunde längst sperren müssen.

Gleichzeitig stellte sich heraus, dass das Unternehmen COOL DEVS S.R.L. nicht nur in diesem Fall aktiv war. Es wurde entdeckt, dass die Firma über mehrere Entwicklerkonten verfügte und weiterhin versuchte, Raubkopien anderer Spiele in den Stores zu platzieren. Dies verdeutlicht die Dringlichkeit, dass sowohl Konsolenhersteller als auch Plattformbetreiber ihre Sicherheits- und Überprüfungssysteme auf ein neues Niveau heben müssen, um solch unlauteren Praktiken Einhalt zu gebieten.

Dabei hätte das ganze Unternehmen vermutlich nie auffallen müssen, wenn die rechtlichen Schutzmechanismen und die Überprüfungssysteme der Stores nicht so fehleranfällig gewesen wären. Die Kritik am Sony und dem PlayStation Store zieht damit immer größere Kreise, nachdem zuletzt die sogenannte Shovelware im Kreuzfeuer stand. Während PlayStation noch relativ schnell reagierte und das Spiel aus ihrem Stores entfernte, zog sich Nintendo zunächst zurück. Was folgte, war eine Reihe von verwirrenden E-Mails von COOL DEVS S.R.L., die sich „für das Missverständnis“ entschuldigten und behaupteten, dass es sich um einen „Fehler“ handelte – als ob der Diebstahl von geistigem Eigentum ein zufälliger Fehler im System wäre.

Der Schock begann, als der Entwickler hinter „ The Backrooms 1998″ , ein Indie-Game, das auf Steam großen Anklang fand, entdeckte, dass eine Firma namens „COOL DEVS S.R.L.“ das komplette Spiel gestohlen hatte. Die Machenschaften dieser Firma waren schlichtweg dreist und sind alles andere als neu: Sie nahmen den gesamten Quellcode des Spiels, änderten lediglich den Titel zu Backrooms Horror Escape und luden das kopierte Werk unter ihrem eigenen Namen auf Plattformen wie PlayStation und Nintendo hoch. In früheren Fällen griff derselbe Entwickler auf Manipulationen bei den Wunschlisten zurück, um seine meist minderwertigen Spiele prominent zu platzieren.

What do you think?