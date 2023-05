Ravenswatch – Gepetto als nächster Held vorgestellt

So lassen sich seine Angriffe und Kampftechniken beispielsweise auf seine eigenen Puppen anwenden, um sie zu heilen, zu beschützen und in den Kampf zu schicken. Die größte Schwäche von Geppetto ist jedoch, dass er sich zwar von Gefahren fernhalten kann, aber oft auf seine Diener zugehen muss, um sie zu kontrollieren.

NACON und Passtech Games stellen den nächsten Helden in Ravenswatch vor – Geppetto, angelehnt an die berühmte Geschichte von Pinocchio.

