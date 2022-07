Mit Ravenswatch wurde ein neues Rogue-like Spiel von Nacon und Entwickler Passtech Game vorgestellt, das 2023 erscheint.

Ravenswatch ist ein Top-Down-Roguelike-Actionspiel, das intensive Echtzeitkämpfe mit tiefgreifendem Gameplay und hohem Wiederspielwert kombiniert. Nach dem Erfolg von Curse of the Dead Gods präsentiert Passtech eine neue Formel und ein neues Spielerlebnis in dem Genre, das alleine oder mit bis zu vier Spielern im Koop gespielt werden kann.

Zur Story heißt es hier, dass sich die Alpträume in Reverie ausbreiten und alles auf ihrem Weg verderben. Die Spieler müssen ihre Fähigkeiten verbessern und die Kraft finden, die Kreaturen des Albtraums mit einzigartigen Heldenfähigkeiten zu besiegen, die von Charakteren aus Volksmärchen und Legenden inspiriert sind.

Um den Albtraum zu besiegen und das letzte Kapitel zu erreichen, brauchst man einen starken Körperbau, Fokus und hervorragende Teamarbeit. Es gilt seine Kampfkraft in Kämpfen zu steigern und sich dann dem Level-Boss zu stellen, sobald man sich dafür bereit fühlt oder keine Wahl mehr hat.

Die Welt von Reverie basiert auf alten Folkloren und Legenden. Von den drei kleinen Schweinchen über die nordische Mythologie bis hin zu Tausend und einer Nacht werden die bekanntesten Geschichten in einem Dark-Fantasy-Stil neu aufgegriffen und verleihen der Atmosphäre von Ravenswatch ihren zeitlosen Reiz.

Ravenswatch erscheint 2023.