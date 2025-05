Rayman kehrt zurück! Neue Hinweise auf AAA-Remake von Ubisoft

Rayman kehrt zurück! Bevor Ubisoft auf Open-World-Formeln und realistische Gewalt setzte, war da ein seltsamer Kerl ohne Arme und Beine, dafür mit jeder Menge Persönlichkeit: Rayman. Sein Debüt 1995 war bunt, verspielt und so ziemlich das Gegenteil von allem, wofür Ubisoft heute steht. Der skurrile Held mit dem fliegenden Haarschopf wurde schnell zur Symbolfigur des Unternehmens – lange bevor Meuchelmörder mit Kapuzenmode den Ton angaben.

Die Plattform-Abenteuer überzeugten mit abgedrehten Ideen, charmantem Leveldesign und einem Soundtrack, der im Kopf blieb. Der letzte große Wurf, Rayman Legends, erschien 2013 – und seitdem herrscht Stille. Fast, als hätte Ubisoft vergessen, dass es mal eine Zeit gab, in der nicht jeder Held sprechen oder schießen musste.

Zwölf Jahre später könnte sich das Blatt wenden. Hinweise deuten darauf hin, dass Ubisoft Mailand an einem neuen Spiel aus dem Rayman-Universum arbeitet. Oder zumindest an einem altbekannten Titel, der neu aufpoliert wird.

Ubisoft Mailand rekrutiert – und verrät dabei (fast) alles

Ein genauerer Blick auf aktuelle Stellenausschreibungen bei Ubisoft Mailand sorgt derzeit für Aufregung unter Rayman-Fans. Gesucht werden unter anderem ein Senior Game Designer und ein 3D-Gameplay-Animator – für ein AAA-Spiel der Marke Rayman. Die Anforderungen sind eindeutig: Es geht um das Feintuning des Gameplays, um Animationen, die zum Stil der Reihe passen, und um ein zugängliches Spielerlebnis, das dennoch Tiefe bietet.

Ubisoft Mailand war zuletzt für die Mario + Rabbids-Reihe verantwortlich, ein Taktik-Abenteuer, das Kritiker wie Spieler überraschte – auch wegen des gelungenen Rayman-DLCs. Dass gerade dieses Studio nun an einem Rayman-Spiel werkelt, ist also mehr als ein Zufall.

Interessanterweise passt das zu früheren Berichten, wonach ein Rayman-Remake in Entwicklung sei. Die Gerüchte verdichten sich also – und sprechen eher für eine Neuauflage eines Klassikers als für einen gänzlich neuen Titel.

Nostalgie verkauft sich gut – und Rayman wäre längst überfällig

Ein Rayman-Remake wäre nicht nur eine nostalgische Rückbesinnung auf Ubisofts Wurzeln, sondern auch eine kluge Marktstrategie. Plattformspiele feiern in den letzten Jahren ein kleines Comeback – Sonic, Crash Bandicoot und selbst Gex feiern Wiederauferstehungen. Da wäre es fast fahrlässig, Rayman weiter im Archiv verstauben zu lassen.

Ob es nun das Original von 1995 wird, das ohnehin schwer auf modernen Plattformen verfügbar ist, oder ein Neuaufguss von Rayman 2: The Great Escape – das Interesse der Fans ist sicher. Und das Vertrauen in Ubisoft Mailand? Dank ihrer Arbeit an Mario + Rabbids durchaus gegeben.

Jetzt bleibt nur noch eine Frage offen: Wann fliegt Raymans Frisur wieder?