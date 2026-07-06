Rayman Legends Retold: Physische Launch Edition wird künstlich verknappt

Ubisoft France hat bestätigt, dass die physische Launch Edition von „Rayman Legends Retold“ am 1. Oktober 2026 ausschließlich am ersten Tag der Veröffentlichung und in streng limitierter Stückzahl im stationären Handel verkauft wird.

Wer die physische Fassung inklusive der physischen Extras nicht vorbestellt, geht im stationären Handel leer aus. Das ist ein weiterer Vorgeschmack darauf, wie das physische Medium aus dem Handel verschwindet. Offenbar ist man sich so sicher, dass nach nur einem Tag alle Kopien vergriffen sein werden.

Künstliche Verknappung als Marketing-Hebel

Die offizielle Ankündigung nimmt den Begriff der „Launch Edition“ absurd wörtlich. Die Sonderausgabe enthält neben dem auf der Snowdrop-Engine basierenden 3D-Remake und der Beilage „Rayman Origins: Enhanced Edition“ eine gedruckte Karte der Lichtung der Träume, drei Lithografien, ein exklusives Slipcase sowie digitale Skins aus Hoodlum Havoc.

Die Strategie dahinter ist durchschaubar. Ubisoft erzeugt durch das Ein-Tages-Fenster künstlichen Druck auf den Handel und die Käufer. Das treibt die Vorbestellerzahlen über die Händlerkontingente nach oben. Die digitale Standard- und Deluxe-Version sind von dieser Restriktion nicht betroffen und bleiben regulär erwerbbar.

L'Édition de Lancement de Rayman Legends Retold pour bien (re)découvrir l'univers de l'homme sans bras ! ✨



👉 Elle est déjà disponible en précommande chez @Micromania_Fr



Liens en commentaire ⬇️ pic.twitter.com/VVHNNNCr6u — Ubisoft FR 🇫🇷 (@UbisoftFR) July 2, 2026

Der schleichende Abschied vom physischen Datenträger

Diese Aktion reiht sich nahtlos in die Bemühungen der Publisher ein, den physischen Markt schrittweise auszutrocknen. Wer Logistik-, Produktions- und Handelsmargen einsparen will, muss den Kunden den Disc-Kauf madig machen oder ihn so stark erschweren, dass der digitale Store als komfortablere Alternative erscheint.

Für Sammler verschärft sich das Problem durch die unweigerlich folgende Flut an Scalper-Angeboten auf Auktionsplattformen am Tag zwei. Für den klassischen Einzelhandel bedeutet diese Verkaufspolitik ein logistisches Ärgernis, da Restbestände nach Ablauf der Frist theoretisch nicht mehr regulär im Regal stehen dürfen.

Der eintägige Verkaufszeitraum ist kein Geschenk an die Fans, sondern ein Testlauf zur Gewinnmaximierung und Digitalisierungsbeschleunigung. Wer das Spiel einfach nur am PC oder auf Konsole in 3D erleben will, ignoriert den künstlichen Druck und greift zur normalen Digitalfassung.

Wer zwingend die Disc und die Goodies im Regal braucht, muss jetzt vorbestellen. Ein Nachkauf im Laden zum regulären Preis nach dem Release-Tag wird unmöglich sein. Eben nicht kundenfreundlich.