Rayman – Ubisoft Montpellier arbeitet an der Zukunft der Kultfigur

Wenn eine Spielefigur über Jahrzehnte hinweg überlebt, dann hat sie mehr als nur nostalgischen Wert. Rayman feiert in diesem Jahr sein 30-jähriges Jubiläum, ein seltener Meilenstein in einer Branche, in der Trends oft so schnell verschwinden, wie sie gekommen sind. Statt aber nur zurückzublicken, wagen Ubisoft Montpellier und Ubisoft Milan einen vorsichtigen Blick nach vorne. Beide Studios entwickeln gemeinsam ein neues Kapitel für den armlosen Helden.

Konkrete Details gibt es zwar noch keine, aber allein die Tatsache, dass zwei der traditionsreichsten Ubisoft-Teams an Rayman arbeiten, zeigt: Man meint es ernst. Montpellier ist seit jeher die kreative Heimat der Figur, während Milan zuletzt mit Mario + Rabbids bewiesen hat, dass sie frische Ideen in bekannte Marken einbringen können.

Warum das wichtig ist

Fans mussten lange warten. Nach Rayman Legends von 2013 wurde es still um die Serie – zu still, wenn man die Popularität des Charakters bedenkt. Zwischenzeitlich kursierten Gerüchte über ein Remake, doch offizielle Bestätigungen blieben aus. Nun wissen wir zumindest, dass die Marke nicht vergessen ist, sondern aktiv weitergedacht wird.

Dass Ubisoft dafür gleich zwei Teams zusammenführt, könnte darauf hindeuten, dass mehr als nur ein kleiner Nostalgie-Ausflug geplant ist. Ob es am Ende ein Remake, ein vollwertiger 3D-Teil oder etwas völlig Neues wird, bleibt aktuell offen. Wichtig ist aber, dass Ubisoft Rayman nicht als Randprojekt positioniert, sondern als AAA-Marke mit Zukunft.

👊 🎉Rayman turns 30! Join us on our official channels to celebrate an incredible legacy 🎂🥳



Let's kick it off with a special message from Ubisoft Montpellier that was broadcast as part of the fan event Rayman Alive, just minutes ago. pic.twitter.com/BQ6qavIrVr — Rayman (@RaymanGame) September 1, 2025

Ein vorsichtiges Versprechen

Die Botschaft an die Community ist klar: „Habt Geduld, Rayman ist in guten Händen.“ Für viele Fans mag das nicht sofort befriedigend klingen – schließlich wünscht man sich am liebsten heute schon einen Release-Termin. Doch genau hier liegt auch der Vorteil: Ubisoft nimmt sich Zeit, um eine Vision zu entwickeln, statt vorschnell ein halbfertiges Spiel zu veröffentlichen.

Gerade in einer Phase, in der Ubisoft immer wieder für uninspirierte Fortsetzungen kritisiert wird, könnte Rayman die Chance sein, wieder Kreativität in den Vordergrund zu rücken.

Noch gibt es kaum harte Fakten, doch die Ankündigung zeigt: Ubisoft traut Rayman nach 30 Jahren weiterhin Relevanz zu. Das ist nicht selbstverständlich, und gibt Hoffnung, dass die Serie nicht nur von Nostalgie lebt, sondern ein echtes Comeback erlebt.

Frage an euch: Was würdet ihr euch für die Zukunft von Rayman wünschen – ein modernes Remake, einen 3D-Neustart oder lieber einen spirituellen Nachfolger im Stile von Origins und Legends?