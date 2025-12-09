RE neXt Engine: Capcoms Antrieb für die Zukunft der Spieleentwicklung

Capcom hat mit seiner hauseigenen RE ENGINE eine der flexibelsten und leistungsfähigsten Entwicklungsumgebungen der Branche geschaffen. Von fotorealistischen Titeln wie Resident Evil 9 Requiem bis hin zu stilisierten Spielen wie Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection – alle aktuellen Capcom-Spiele entstehen auf dieser Plattform. Im nächsten Schritt setzt der Entwickler auf die RE neXt Engine.

Die RE ENGINE ist somit nicht nur eine Engine, sondern ein vollständiges Ökosystem, das alle Schritte der Spieleentwicklung unterstützt – von Rendering und Editing bis hin zu Playtesting und Qualitätssicherung. Der aktuelle Integrated Report bietet hierzu spannende Einblicke und gibt Auskunft über die Zukunft.

Von MT Framework zur RE ENGINE – der Weg der Effizienz

Der Hintergrund für die Entwicklung war schlicht und pragmatisch: Vor rund 20 Jahren führten neue Konsolengenerationen zu immer komplexeren Entwicklungsprozessen. Capcom erkannte, dass ohne eine einheitliche Engine die charakteristische Qualität der eigenen Spiele gefährdet wäre.

Der Vorläufer MT Framework hatte bereits hohe Effizienz ermöglicht, doch angesichts immer größerer und komplexerer Spiele brauchte es eine neue Grundlage. Die Antwort war die RE ENGINE, die erstmals bei Resident Evil 7 biohazard umgesetzt wurde. Das Kürzel „RE“ steht dabei bewusst für „Reach for the Moon“ – die Ambition, Unmögliches möglich zu machen.

Vielseitigkeit für alle Genres

Einer der größten Vorteile von RE ENGINE ist die Vielseitigkeit. Horror-, Kampf- oder Jagdspiele – alle Genres lassen sich mit einer Engine entwickeln. Moderne Grafiktechnologien wie Raytracing oder Path Tracing, Light Probes und strandbasiertes Haar-Rendering sorgen dafür, dass die Spiele nicht nur optisch beeindrucken, sondern auch in Echtzeit flüssig laufen. Die Engine passt sich dynamisch an die Hardware an, sei es für High-End-PCs, Konsolen oder Handhelds wie die Nintendo Switch 2.

Capcom investiert kontinuierlich in die Weiterentwicklung der Engine. Das Team der R&D Foundational Technology Abteilung umfasst rund 200 Ingenieure, die eng mit den Entwicklungsteams zusammenarbeiten. Sie sammeln Anforderungen aus laufenden Projekten, implementieren neue Funktionen und stellen sicher, dass alte Technologien weiter genutzt werden können – ein Mix aus Innovation und Stabilität. Besonders interessant ist dabei die Flexibilität für die Entwickler. Wer ein Projekt abgeschlossen hat, kann problemlos in ein neues Team wechseln, ohne die Engine neu lernen zu müssen.

RE next ENGINE ermöglicht die Grundlage für die Zukunft der Spieleentwicklung.

REX – die nächste Evolutionsstufe

Zukunftsorientiert arbeitet Capcom bereits an der nächsten Evolutionsstufe, der REX (RE neXt Engine). Anstatt RE ENGINE komplett zu ersetzen, soll sie schrittweise erweitert werden, um neue Technologien zu integrieren und externe Perspektiven einzubeziehen. Workshops, Wettbewerbe wie die Capcom Games Competition und Kooperationen mit Universitäten bringen frische Impulse, die direkt in die Engine einfließen. Ziel ist eine Engine, die nicht nur effizient ist, sondern auch kreative Freiheit bietet und die Möglichkeiten für Spieler weltweit erweitert.

RE ENGINE ist also weit mehr als nur ein Tool, sie ist das Rückgrat von Capcoms kreativer Identität und der Schlüssel für die Zukunft der Spieleentwicklung. Mit der Weiterentwicklung zu REX wird Capcom sicherstellen, dass seine Spiele nicht nur technologisch auf dem neuesten Stand bleiben, sondern auch inhaltlich neue Maßstäbe setzen. Für Spieler können sich somit auf noch vielfältigere, realistischere und immersivere Erfahrung freuen, die selbst die kühnsten Erwartungen übertrifft.