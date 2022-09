RE: Village: Shadows of Rose schließt die Winters-Saga ab & technische Herausforderungen

Resident Evil Village: Shadows of Rose erscheint am 28. Oktober 2022. Neue Eindrücke daraus liefert das folgende Video.

„Das hat ungefähr so viel Aufwand gekostet wie die Entwicklung eines neuen Spiels“, so Kawata. „Sogar das gleiche Spiel kann eine ganz andere Erfahrung sein, wenn es in der Third-Person gespielt wird. […] „Im Vergleich zu den vorherigen Spielen der Serie bietet Resident Evil Village eine außergewöhnlich große Vielfalt an Spieleraktionen. Wir haben gründliche Anpassungen vorgenommen, um sicherzustellen, dass diese einzigartigen Animationen vollständig zusammenhängend aussehen und in einem guten Tempo spielbar sind.“

„Die Geschichte von Shadows of Rose wird erschaffen, um die Familiensaga der Winters abzuschließen,“ so Kinoshita.

In einem Interview mit Game Director Kento Kinoshita bestätigte dieser, man mit Shadows of Rose die Geschichte der Winters-Familie abschließen wird. Was danach für die Resident Evil-Serie geplant ist, darüber möchte man derzeit jedoch noch kein Wort verlieren.

Das Kapitel Resident Evil Village: Shadows of Rose wird in diesem Herbst noch einmal ein echtes Highlight für die Fans, mit dem Capcom die Saga um die Winters-Family abschließt. Welche Herausforderungen man dafür bewältigen musste, darüber sprach der Publisher auf der Tokyo Game Show.

