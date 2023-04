Ready at Dawn – Macher hinter The Order 1886 von Meta werden zunehmend aufgelöst

Für Sony hat Ready at Dawn unter anderem Daxter auf PSP (2026), God of War auf PSP und PS3 entwickelt, sowie das exklusive The Order 1886 für PlayStation 4. Der Titel gilt als kommerzieller Erfolg und war auch unter den Spielern äußerst beliebt. Eine Fortsetzung wurde zwar angeregt, wurde jedoch nie umgesetzt.

Die Hintergründe zu den Entlassungen sind derzeit noch unklar, vermutlich findet man sie dort, wo alle Tech-Konzerne derzeit Einsparungen vornehmen – am Personal. Ob Ready at Dawn diesen Weg auch unter Sony gegangen wäre, ist völlig unklar. Fakt ist aber, dass sich Sony damit ein talentiertes Studio entgehen lassen hat.

„Meine gewählten Worte sind, dass ich M*ta nicht schlecht machen kann, also lasst mich einfach sagen, dass Ready at Dawn ein wundervolles Studio voller unglaublicher Leute war. Ich habe wirklich eine Menge gelernt, insbesondere von einem Kollegen, dem ich ewig dankbar sein werde.“

Ob es die weiseste Entscheidung war, dass sich die The Order 1886-Macher bei Ready at Dawn von Meta haben aufkaufen lassen, kann inzwischen bezweifelt werden. Die jüngste Entlassungswelle trifft das Studio doch ziemlich hart.

