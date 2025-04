Ready or Not kommt auf Konsole – Taktik, Terror & Teamplay auf PS5 und Xbox

Wenn der SWAT-Wahnsinn ruft, ist VOID Interactive zur Stelle: Im Rahmen des ersten Galaxies Showcase kündigte das Studio heute an, dass der gefeierte Taktik-Shooter Ready or Not noch in diesem Sommer für PlayStation 5 und Xbox Series X|S erscheint – inklusive eines frischen Trailers und jeder Menge Action.

Nach Jahren exklusiv auf dem PC stürmt das kompromisslose Polizei-Drama endlich die Konsolen – mit allem, was dazu gehört: Schusssichere Weste, Helm auf, Waffe im Anschlag. Der Einsatzort? Die fiktive Stadt Los Sueños, ein Sündenpfuhl aus Kriminalität, Gewalt und moralischem Graubereich. Wer hier auf Streife geht, macht keine halben Sachen. Bombendrohungen, Geiselnahmen, verbarrikadierte Täter – Ready or Not bringt Spieler in hochriskante Situationen, bei denen ein falscher Klick den Unterschied zwischen Rettung und Katastrophe bedeutet.

Ready or Not setzt nicht auf stumpfes Ballern, sondern auf Nerven, Timing und Taktik. Jedes Level ist ein komplexes Puzzle mit tödlichem Ausgang – es sei denn, man denkt wie ein echter SWAT-Offizier. Mit realistischer Ausrüstung, flexibler Missionsgestaltung und intensiver Atmosphäre bringt VOID Interactive den härtesten Job der Welt in unser Wohnzimmer.

Neue Inhalte, neue Taktiken, gleiche Härte

Zur Veröffentlichung auf Konsole gibt’s den kostenlosen DLC „Stories from Los Sueños“, der zwei zusätzliche Missionen im Solo- oder Koop-Modus bietet. Insgesamt stehen damit 20 knallharte Einsätze für bis zu fünf Spieler bereit – SWAT-Fantasien inklusive.

Besonders spannend: Auch PC-Spieler erhalten zum Konsolen-Release Zugang zu den neuen Inhalten – gratis. Und wer es richtig krachen lassen will, kann mit den kostenpflichtigen DLCs „Home Invasion“ und „Dark Waters“ gleich sechs weitere Level freischalten – inklusive Luftunterstützung durch einen UH-60-Hubschrauber. Weil, warum nicht?

Wer vorbestellt, darf sich über schwere Geschütze freuen: Der M32A1-Granatwerfer, die MK-V-Pistole und die 590M-Schrotflinte sind dann direkt im Arsenal – sowohl digital als auch physisch in der Standard-, Day-One- oder Deluxe Edition (UVP: 49,99 bis 69,99 Euro).

Ready or Not erscheint im Sommer 2025 für PS5, Xbox Series X|S sowie im Epic Games und Microsoft Store.