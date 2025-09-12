Ready or Not Patch: PS5-Spieler profitieren von LSS #3

Ready or Not hat mit dem dritten Patch für Los Sueños Stories (v1.3.5) ein PS5-spezifisches Update erhalten, das Technik, Steuerung und Performance deutlich verbessert. Wer auf Sonys Konsole unterwegs ist, darf sich über spürbare Qualitätsanpassungen freuen.

Bessere Steuerung und Gameplay auf PS5

Die wohl wichtigste Neuerung: Tastatur und Maus werden nun offiziell unterstützt. Damit wird das klassische SWAT-Erlebnis auf der PS5 noch präziser, insbesondere für Spieler, die Wert auf schnelle Reaktionen legen. Außerdem wurden alle Animationen, etwa bei Verhaftungen, für die First-Person-Kamera optimiert – Start- und Endbewegungen wirken jetzt deutlich flüssiger.

Auf der PS5 wurden Musik-Layer-Probleme behoben, die nach längerer Spielzeit aus dem Takt geraten konnten. SWAT- und Gegner-KI verhält sich jetzt stabiler: Flashbangs lösen keine Friendly-Fire-Strafen mehr aus, und die KI ignoriert keine Befehle mehr, selbst wenn der Spieler gerade in die Luft schaut. Außerdem bewegen sich Helme mit Kinnriemen korrekt, was kleine, aber sichtbare Brüche in der Animation verhindert.

PS5-spezifische UI- und Stabilitätsanpassungen

Das Update beseitigt Probleme bei Gamepad-Navigation in bestimmten Menüs, die vorher blockiert sein konnte. Außerdem wurden Leader-Texte im Lobby-Manager wieder korrekt angezeigt und die Plattform-übergreifende Freundesliste stabilisiert. Verschiedene seltene Crashes, etwa beim Einsatz von Canted Sights oder beim Schießen mit Schrotflinten auf bestimmte Oberflächen, wurden ebenfalls behoben – für ein rundes, störungsfreies Erlebnis.

Patch 3 für Ready or Not (unser Review) zeigt klar, dass die Entwickler PS5-Spieler ernst nehmen. Von verbesserter Steuerung über Audio-Sync bis zu stabiler KI: Wer die Konsole nutzt, bekommt spürbar ein saubereres und reibungsloseres Spielerlebnis. Für Fans taktischer Shooter lohnt sich das Update definitiv.