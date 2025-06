Ready or Not: Taktik-Shooter erscheint im Juli für PS5 und Xbox Series

Der taktisch anspruchsvolle Ego-Shooter Ready or Not erscheint am 15. Juli 2025 für PlayStation 5 und Xbox Series X|S, nachdem der Titel auf dem PC bereits einen beeindruckenden Launch hinter sich hat. Neue Eindrücke liefert der Release-Trailer.

Vom Early Access zur Konsolenfassung

Ready or Not ist kein ganz neues Spiel: Bereits im Dezember 2021 startete der Titel im Early Access auf dem PC, bevor er am 13. Dezember 2023 offiziell veröffentlicht wurde. Jetzt folgt der Schritt auf die aktuellen Konsolen, inklusive Verbesserungen und neuen Inhalten.

Zum Konsolenstart veröffentlicht VOID Interactive außerdem ein kostenloses Inhaltsupdate namens Stories from Los Sueños, das zwei neue Missionen für Einzelspieler oder Koop-Modus enthält. Diese Inhalte sind ebenfalls kostenlos für PC-Spieler verfügbar.

Editionen und Inhalte im Überblick

Zum Release wird Ready or Not in mehreren Editionen angeboten:

Standard Edition (49,99 €): Enthält das Basisspiel.

Enthält das Basisspiel. Day One Edition (49,99 €): Enthält zusätzlich drei Vorbestellerboni – den M32A1-Granatwerfer, die MK-V Pistole und die 590M Schrotflinte. Auch PC-Spieler erhalten diese Inhalte kostenlos nachträglich.

Enthält zusätzlich drei Vorbestellerboni – den M32A1-Granatwerfer, die MK-V Pistole und die 590M Schrotflinte. Auch PC-Spieler erhalten diese Inhalte kostenlos nachträglich. Deluxe Edition (69,99 €): Enthält das Basisspiel sowie die DLCs Home Invasion und Dark Waters (je 9,99 € separat) plus einen dritten, noch nicht angekündigten Zusatzinhalt. Auch hier sind die Vorbestellerboni enthalten.

Das wird geboten

In Ready or Not übernehmen Spieler die Kontrolle über ein SWAT-Team, das in einer fiktiven Stadt namens Los Sueños gegen die eskalierende Kriminalität vorgeht. Mit insgesamt 20 Missionen, realistischer Ausrüstung und einem Fokus auf präzises, taktisches Vorgehen richtet sich der Shooter an Spieler, die weniger auf Action-Geballer, sondern mehr auf durchdachte Einsatzplanung setzen.

Der Titel unterstützt bis zu fünf Spieler im Online-Koop, bietet weitreichende Individualisierungsmöglichkeiten für Ausrüstung und Teamloadouts und verspricht eine authentische Umsetzung polizeilicher Spezialeinsätze. Besonders erwähnenswert: Im Dark Waters-DLC steht sogar ein UH-60 Black Hawk zur Unterstützung bereit.