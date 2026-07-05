Realität schlägt Hollywood: Keine vergrabenen Schätze in Assassin’s Creed Black Flag Resynced

Die kommende Remaster-Version „Assassin’s Creed Black Flag Resynced“ verzichtet auf klassische Piraten-Klischees wie vergrabene Schätze oder das Gehen über die Planke, integriert dafür jedoch ein neues Haustier-System mit Katzen und Affen.

In der neuesten Episode des Ubisoft-Podcasts „Echoes of History“ demontiert die Piraten-Historikerin Dr. Rebecca Simon die gängigsten Popkultur-Mythen des goldenen Zeitalters der Seeräuberei (bis ca. 1730). Das Spiel versucht, sich stark an den historischen Fakten zu orientieren – von der korrekten Namensgebung Blackbeards als Edward Thatch bis hin zur Darstellung der Piraten-Hochburg Nassau.

Die Flaggen-Logik: Rot bedeutet Tod

Entgegen der Annahme, die schwarze Flagge mit dem Totenkopf (Jolly Roger) sei das bedrohlichste Symbol auf See gewesen, signalisierte sie in der Realität Verhandlungsbereitschaft. Erst die rote Flagge bedeutete „No Quarter“ – absolut keine Gnade und sofortiger Kampf bis zum Tod.

Im Laufe des 18. Jahrhunderts etwa verlor die rote Flagge an Bedeutung. Piraten agierten zunehmend ökonomischer. Sie wollten Beute machen, ohne das eigene Schiff oder die Mannschaft in langwierigen Gefechten zu riskieren. Ein schnelles Aufgeben der Handelsschiffe war das Ziel. Die schwarze Flagge diente primär der Einschüchterung, oft individualisiert durch Kapitäns-Selbstporträts oder Symbole wie blutende Herzen und Dolche.

Der Begriff „Jolly Roger“ leitet sich vermutlich aus einer Kombination des französischen „jolie rouge“ (schönes Rot) und dem britischen Slang „Old Roger“ für den Teufel ab.

Keine Holzbeine, aber Krankentagegeld

Das Bild des einbeinigen Piraten mit Augenklappe existiert in zeitgenössischen Dokumenten nicht. Es geht fast vollständig auf Robert Louis Stevensons Roman Treasure Island zurück. Stevenson ließ sich vermutlich von schwer verletzten Veteranen des amerikanischen Bürgerkriegs inspirieren, um seinen Charakteren eine kriegserprobte Aura zu verleihen.

Verletzungen waren dennoch an der Tagesordnung. Die medizinische Versorgung an Bord war mangelhaft; die meisten Seeleute starben an Infektionen, weshalb medizinische Vorräte bei Kaperungen höchste Priorität hatten.

Historisch verbrieft ist dagegen eine Art Krankenversicherung im Piraten-Kodex, den sogenannten „Articles“. Wer im Dienst ein Auge verlor, erhielt eine Entschädigung von rund 200 Pfund. Ein verlorener Arm schlug mit 400 Pfund zu Buche, ein Bein brachte je nach Seite (rechts wurde höher vergütet) zwischen 600 und 800 Pfund.

Rattenfänger statt sprechende Papageien

In „Assassin’s Creed Black Flag Resynced“ implementieren die Entwickler die Option, Affen und Katzen an Bord zu halten. Das deckt sich mit der historischen Realität. Vor allem Katzen waren auf Schiffen essenziell, um die durch mangelnde Hygiene und Vorräte angelockten Ratten- und Kakerlakenplagen einzudämmen. Papageien waren aufgrund ihrer Flugfähigkeit selten, Affen hingegen dienten in tropischen Gewässern häufig als treue Begleiter zur moralischen Unterstützung der Crew.

Das Leben an Bord war streng reglementiert und demokratisch organisiert. Die Besatzung wählte ihre Kapitäne und Quartermaster selbst. Jedes Besatzungsmitglied musste auf die „Articles“ schwören. Diese Verträge regelten die exakte Beuteverteilung nach Rang sowie das Verbot von Glücksspiel oder Diebstahl untereinander.

Strikte Kapitäne wie Blackbeard verboten sogar Alkohol und Frauen an Bord, um Eifersucht und Disziplinlosigkeit im Laderaum zu verhindern. Bestrafungen wurden demokratisch von der gesamten Crew beschlossen. Das „Gehen über die Planke“ ist eine reine Erfindung der Fiktion. Crewmitglieder wurden bei Fehlverhalten stattdessen ausgepeitscht, an den Mast gekettet oder im Laderaum eingesperrt. Jede Hand wurde für das Manövrieren des Schiffes benötigt. Ein systematisches Ertränken von Arbeitskräften war logistischer Unsinn.

Die Armut der Freibeuter

Piraten vergruben keine Schätze. Der Begriff „Treasure“ bedeutete im 18. Jahrhundert lediglich „wertvolle Güter“. Etwa die Hälfte der Beute bestand aus Textilien, Lebensmitteln und Ausrüstung zur Schiffserhaltung. Die erbeuteten Reichtümer wurden sofort nach der Rückkehr an Land in Tavernen für Alkohol und Frauen ausgegeben oder zur Schuldentilgung genutzt.

Nur Ausnahmegestalten wie Samuel Bellamy, Bartholomew Roberts oder Blackbeard erlangten durch das Kaperen großer Sklavenschiffe echten Reichtum. Die Mehrheit der Piraten blieb auf das Einkommen angewiesen. Das ist der Grund, warum sie die Seeräuberei bis zu ihrem Tod oder ihrer Gefangennahme fortsetzen mussten.

„Assassin’s Creed Black Flag Resynced“ nutzt den historischen Kern der Vorlage und erweitert ihn sinnvoll, ohne in den Kitsch von Fluch der Karibik abzudriften. Für Spieler bedeutet das: Wer ein historisch akkurates Seefahrer-Szenario mit spielerischem Tiefgang und harten Fakten sucht, bekommt hier die Antithese zum weichgespülten Hollywood-Piraten. Die Integration des Haustier-Systems ist kein Gimmick, sondern die Abbildung realer Schiffsmechaniken des 18. Jahrhunderts.