REANIMAL: Erster DLC „The Prisoner“ bringt ab sofort neue Charaktere

Tarsier Studios erweitert das düstere Koop-Abenteuer „REANIMAL“ um eine dreiteilige Zusatzgeschichte. Der erste DLC hört auf den Namen „The Prisoner“, bringt zwei vollkommen neue Charaktere ins Spiel und lässt euch ab sofort kriegszerrüttete Straßen erkunden.

Die Macher von Little Nightmares bleiben ihrer Linie treu, drehen an den Schrauben aber spürbar nach. Statt der bekannten Waisen stehen dieses Mal ein Soldat und ein Gefangener im Mittelpunkt. Beide stolpern durch die Überreste einer einst vertrauten Stadt.

Das Setting schlägt einen merklich düstereren Ton an. Krieg bildet nur die Kulisse, das eigentliche Grauen wartet im Schatten. Ihr erkundet vollkommen neue Areale zu Fuß und per Vehikel, während bekannte Orte albtraumhaft verzerrt werden.

Tarsier vertraut weiterhin auf eine minimalistische Erzählweise ohne viele Worte. Das funktioniert. Die Atmosphäre zieht euch sofort wieder runter. Genau das erwarten Fans.

Friends Pass gilt weiterhin

Wichtig für Koop-Spieler: Der Friend’s Pass gilt auch für die Erweiterung. Ein Besitzer reicht vollkommen aus. Fair gelöst.

Der DLC liefert punktgenau das, was Tarsier perfekt beherrscht: beklemmendes Design und subtilen Schrecken. Die frische Perspektive durch die zwei neuen Figuren gibt dem REANIMAL-Universum genau den richtigen Anstoß. Kein billiger Aufguss.

Wie gefällt euch der Wechsel zu einem kriegsgeprägten Szenario – passt das noch zum subtilen Horror von Tarsier oder driftet es euch zu sehr ab?