Reanimal geht Gold: Tarsier Studios’ düsteres Co-op-Abenteuer erscheint im Februar 2026

Reanimal ist einen entscheidenden Schritt weiter. Tarsier Studios, bekannt für Little Nightmares I & II, haben bestätigt, dass ihr neues Co-op-Horror-Abenteuer den Gold-Status erreicht hat. Die Entwicklung ist damit abgeschlossen, der Release am 13. Februar 2026 gilt als gesetzt. Erscheinen wird das Spiel zeitgleich für PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S und Nintendo Switch 2.

Für Fans atmosphärischer Horror-Erfahrungen ist das mehr als nur eine formale Meldung. Gold-Status bedeutet Planungssicherheit, und nach den Verschiebungen vieler Genre-Titel ist das keine Selbstverständlichkeit mehr.

Beklemmung im Duo statt einsamer Horror

Im Zentrum von Reanimal stehen ein Bruder und eine Schwester, die sich durch eine verstörende Insel kämpfen, um ihre verschwundenen Freunde zu finden. Anders als klassische Solo-Horrorspiele setzt Tarsier hier konsequent auf Koop – nicht als Gimmick, sondern als spielmechanische Grundlage. Schleichen, Rätsel lösen und Timing leben davon, dass beide Figuren zusammenspielen.

Kenner der Little Nightmares-Reihe werden sich sofort heimisch fühlen. Verzerrte Architektur, bedrohliche Stille und ein Weltendesign, das mehr andeutet als erklärt. Gleichzeitig wirkt Reanimal etwas direkter, weniger abstrakt – zumindest dem bisher Gezeigten nach. Die Kameraarbeit und die Inszenierung erinnern stellenweise eher an interaktive Albträume als an klassische Jump-Scare-Horrorware.

Demo liefert ersten Eindruck – ohne zu viel zu verraten

Die aktuell spielbare Demo zeigt den Einstieg der Geschichte, das Wiedersehen der beiden Waisen und den Beginn ihrer Suche. Schauplätze wie die Mühle oder der verlassene Rangierbahnhof geben einen guten Eindruck davon, wie Reanimal Spannung aufbaut – über Atmosphäre, nicht über Dauerstress.

Tarsier Studios stehen nach Little Nightmares unter besonderer Beobachtung. Reanimal wirkt nicht wie ein sicherer Abklatsch, sondern wie ein bewusster Schritt nach vorn, vor allem durch den Koop-Fokus. Die große Frage bleibt: Trägt die emotionale Geschichte auch über mehrere Spielstunden?

Am 13. Februar wissen wir mehr. Bis dahin ist zumindest klar: Reanimal ist fertig, und das allein ist in dieser Branche schon eine Nachricht.