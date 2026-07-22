Rebel Wolves plant Franchise-Zukunft vor Erstlings-Release

Rebel Wolves arbeitet bereits an potenziellen Nachfolgern für „The Blood of Dawnwalker“, bevor das Debütspiel überhaupt auf dem Markt ist. Die Entwicklung ist als mehrteiliger Zyklus angelegt. Für das Spiel wurde daher nun ein Feature bestätigt, das eigentlich aus vergangenen RPG-Tagen stammt.

Game Director Konrad Tomaszkiewicz bestätigte gegenüber Eurogamer, dass das Studio die Handlung von „The Blood of Dawnwalker“ direkt als Fundament für mehrere Spiele konzipiert hat. Publisher Bandai Namco stützt diese Ausrichtung. Übergreifende Erzählstränge und technologische Schnittstellen wurden ab Tag eins in das Grundgerüst eingewebt und heutige Savegames werden bereits für zukünftige Ableger berücksichtigt.

Das Studio umgeht damit das klassische Problem nachträglich angeflanschter Fortsetzungen. Ereignisse und narrative Aufhänger des ersten Teils greifen direkt in die geplante Gesamterzählung über. Das Spiel hat am 3. September 2026 seinen Release auf PS5, Xbox Series X/S und PC. Gold-Status ist gemeldet.

Die physische Disc-Version für Konsolen liefert zudem sämtliche spieldatenrelevanten Dateien direkt auf dem Datenträger aus. Ein verpflichtender Riesen-Download zum Verkaufsstart entfällt. Eine bemerkenswerte Betonung des Studios angesichts des bevorstehenden Discs-Aus.

Markttrend gegen das übliche Risikomanagement

In der aktuellen Branchenlandschaft dominieren vorsichtige Einzelprojekte und späte Sequel-Entscheidungen. Rebel Wolves wählt das entgegengesetzte Modell. Wer eine gesamte Reihe vor dem Debüt skizziert, geht ein hohes finanzielles Risiko ein. Passt das Erstlingswerk kommerziell nicht, brennt die Planung ab.

Andererseits verhindert das Vorgehen hanebüchene Logiklöcher im späteren Serienverlauf. Die Erfahrung des Entwicklerteams mit groß angelegten Rollenspiel-Epen schlägt sich in der Struktur nieder.

Ein Studio plant eine Fortsetzung, noch ehe der Erstling einen Cent eingespielt hat. Das ist mutig oder verfrüht. Die verlässliche Auslieferung aller Spieldaten auf der Retail-Disc zeigt zumindest handwerklichen Anstand. Der Rest zeigt sich am 3. September an den Kassen.