Red Dead Online – Outlaw-Pass #5 & weitere Updates

Neben den wöchentlichen Challenges & Co. hat Rockstar heute den Outlaw-Pass #5 in Red Dead Online veröffentlicht. Dieser umfasst wieder eine Fülle an neuen Belohnungen zum Freischalten, darunter einen neuen Hund fürs Lager, Bekleidung, Lagergegenstände, Dekor für Schwarzbrennereien und mehr.

Überall in den fünf Staaten gibt es Leute, die bei ihrem Streben nach Erfolg nach einer helfenden Hand suchen – darunter befinden sich ganz unterschiedliche Charaktere, vom leidenschaftlichen Pionier bis hin zum intriganten Opportunisten.

Wer bis zum 23. März den neuen Outlaw-Pass #5 erwirbt, erhält oben drauf 10 Goldbarren Rabatt – damit können die gesamten Kosten für den Kauf über die 80 Ränge hinweg wieder eingenommen werden.

Dreifache XP für Bandenverstecke

Wenn sich die kriminellen Elemente im Grenzland aus ihren Löchern wagen, muss die Gefahr schnell eingedämmt werden. Haltet eure Augen im Free Roam offen, denn für jedes Bandenversteck, das ihr auf eurer Reise ausräumt, erhaltet ihr dreifache XP – ein ziemlich gutes Geschäft, wenn man bedenkt, dass ihr damit auch noch der Menschheit einen Dienst erweist.

Belohnungen für Schwarzbrenner, Händler und Naturkundler

Wer ihr in dieser Woche einen Schwarzbrenner- oder Händlerverkauf abschließt, erhält ein Angebot über 30 % Rabatt auf einen Rollengegenstand der Stufen „Anerkannt“ oder „Etabliert“.

Dies sind goldene Zeiten sowohl für geschäftstüchtige Kapitalisten als auch für Menschen, die in der Schönheit der Natur aufgehen. Den Beweis dafür gibt es in dieser Woche: Alle Naturkundler, die in dieser Woche Red Dead Online spielen, erhalten ein kostenloses Fell eines legendären Geisterpanthers, das bei Gus MacMillan oft sehr begehrt ist.

Sammler, die der umherziehenden Madam Nazar gefällig sein wollen, erhalten hingegen fünf Wildblumen.

Schwarzbrenner aller Couleur erhalten zudem fünf kostenlose Maischenachfüllungen sowie ein Angebot über 30 % Rabatt auf einen Schwarzbrenner-Gegenstand der Stufen „Angehend“ oder „Aufstrebend“.

Händler, die ordentlich Gewinn erzielen wollen, erhalten zwei Gutscheine für je 25 Händlerwaren.

Zeitlich begrenzte Bekleidung bei Wheeler, Rawson & Co.

Fernwater-Mantel

Hopeman-Weste

Morgenfrack

Strickland-Stiefel

Vaquero-Barocksporen

Gedrungener Ofenrohrzylinder

Hochgeschürzter Rock

Concho-Hose

Gardenienhut

Rabatte

30 % Rabatt auf alle Rollen-Outfits und Hüte

40 % Rabatt auf das veredelte Fernglas, das Wildnislager, alle Händlerwagen (mit Ausnahme des Jagdwagens) und auf Kühler und Destille aus poliertem Kupfer

Platzierungsgebühren für Schwarzbrennereien entfallen

Vorteile mit Prime Gaming

Wer Red Dead Online spielt und sein Konto im Rockstar Games Social Club mit Prime Gaming verknüpft, erhält Gutscheine für:

eine kostenlose Kopfgeldjägerlizenz

einen getrimmten Amethyst-Anstrich für den Kopfgeldjägerwagen

Alle, die ihr Konto vor dem 12. April mit Prime Gaming verknüpfen, erhalten ein Angebot über 30 % Rabatt auf ausgewählte Mehrzweckpferde, 30 % auf ausgewählte Pferdepflege-Broschüren beim Hehler und 40 % auf Sättel.