Red Dead Redemption 2 für PS5 – Wie aus einem Hype eine Luftnummer wurde

Wenn Rockstar Games-Fans kollektiv die Luft anhalten, dann meistens aus gutem Grund. Besonders wenn es um „Red Dead Redemption“ geht – ein Franchise, das nicht nur wegen seiner Qualität, sondern auch wegen seiner langen Funkstille für Aufregung sorgt. Genau das passierte erneut, als Rob Wiethoff, die Stimme von John Marston, in einem Livestream von „aufregenden Neuigkeiten“ sprach. Die Formulierung: vage, aber emotional. Die Wirkung: sofortiger Hype, vor allem rund um eine mögliche PS5-Version von „Red Dead Redemption 2„.

Doch inzwischen ist klar: Die „Neuigkeit“, die sich hinter Wiethoffs Kommentar verbarg, hatte wenig mit einem Spiel-Release zu tun – und noch weniger mit Next-Gen. Stattdessen ging es wohl um ein Panel auf der National Gaming Expo in Florida. Kein Patch, kein Update, kein Remaster – nur ein öffentlicher Auftritt mit anschließender Fragerunde. Was bleibt, ist Enttäuschung.

Wenn Sprecher kryptisch werden

Dass Wiethoffs Teaser so viel Aufmerksamkeit erregte, lag nicht nur an seinem Ruf, sondern auch an der Reaktion seiner Kollegen. Roger Clark, der Arthur Morgan in „Red Dead Redemption 2“ verkörpert, antwortete auf Fan-Nachfragen mit einem grinsenden Hund-GIF – kryptisch, aber eindeutig suggestiv. Auch Roshir Dalal mischte sich ein und verstärkte so den Eindruck, dass „etwas im Busch“ sei.

Der Verlauf zeigt, wie anfällig die Gaming-Community – und auch die Gaming-Medien – für Spekulationen geworden sind, gerade wenn offizielle Kanäle weiter schweigen. Die Verknüpfung mehrerer Stimmen aus dem Cast reichte aus, um eine ganze Gerüchtewelle in Gang zu setzen. Im Nachhinein ist klar: Die Aussagen waren mehr Wunschprojektion als tatsächlicher Hinweis auf ein bevorstehendes Red Dead-Upgrade.

Red Dead Redemption 2 für PS5 – Ankündigung entpuppt sich als Luftnummer

Warum das Thema trotzdem wichtig bleibt

Obwohl sich der vermeintliche PS5-Release als Luftnummer entpuppte, ist der Vorgang bezeichnend für den aktuellen Zustand vieler Rockstar-Fans. Nach Jahren ohne neuen Eintrag im Franchise und der weiterhin unklaren Zukunft von „Red Dead Online“, ist die Erwartungshaltung verständlich. Aber sie wird zunehmend von der Realität eingeholt: Rockstar Games kommuniziert kaum, liefert selten Updates – und lässt das eigene Publikum regelmäßig im Nebel stehen.

Für „Red Dead Redemption 2“ gibt es weiterhin kein offizielles Next-Gen-Upgrade. Auch von DLC oder technischer Überarbeitung fehlt jede Spur. Stattdessen halten sich Fans an kryptische Aussagen, GIFs und Memes – ein deutliches Zeichen dafür, wie groß das Bedürfnis nach echten Neuigkeiten ist.

Was meint ihr – braucht es ein PS5-Upgrade oder ist RDR2 auch heute noch stark genug? Lasst eure Meinung in den Kommentaren da.