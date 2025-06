Red Dead Redemption 2: Insider bringt PS5, PS5 Pro und Xbox Series-Version ins Spiel

Lange wurde spekuliert, jetzt scheint es etwas konkreter zu werden: Red Dead Redemption 2 könnte noch in diesem Jahr ein natives Upgrade für PS5 und Xbox Series X|S erhalten. Das berichtet der bekannte Leaker NateTheHate – und ergänzt: Auch eine Umsetzung für die kommende Switch 2 sei geplant. Bestätigt ist davon nichts, aber der Zeitpunkt wäre durchaus plausibel gewählt.

PS5 und PS5 Pro-Fassung in Planung – laut verlässlichem Leaker

Red Dead Redemption 2 ist seit seinem Release im Jahr 2018 in technischer Hinsicht kaum angetastet worden – zumindest auf Konsolen. Während GTA 5 längst mit einer PS5- und Xbox Series-Version ausgestattet wurde, blieb Rockstars Western-Epos auf der PS4/Xbox One-Fassung stehen, nur mit leichten Verbesserungen auf der aktuellen Hardware.

Laut NateTheHate soll sich das noch 2025 ändern, der damit vorherige Meldungen noch einmal aufwärmt. In seinem neuen Video zum Xbox Showcase sagt er: „Red Dead Redemption 2 erhält ein echtes Next-Gen-Upgrade – und zwar noch in diesem Jahr.“ Konkrete technische Details fehlen zwar, doch grafische Verbesserungen, stabilere Bildraten oder Raytracing wären denkbar.

Interessant: Parallel soll auch eine Version für die Switch 2 erscheinen – und zwar wenige Monate nach deren Marktstart. Nate vermutet einen Release im Spätsommer oder Frühherbst. Eine offizielle Ankündigung durch Nintendo könnte laut ihm auf einem kommenden Direct erfolgen.

Upgrade oder kostenpflichtige Neuveröffentlichung?

Wie Rockstar bzw. Mutterkonzern Take-Two das Update monetarisieren möchte, ist unklar – doch es wäre nicht überraschend, wenn das Next-Gen-Upgrade nicht kostenlos wäre. Schließlich hat man auch für GTA 5 auf PS5 und Xbox Series X|S erneut zur Kasse gebeten. Denkbar wäre ein Upgrade-Modell für rund 10 Dollar oder sogar eine eigenständige „Definitive Edition“ zum Vollpreis.

Ein gleichzeitiger Release mit der Switch 2-Portierung wäre aus Marketingsicht sinnvoll. So könnte man alle Plattformen neu bedienen, ohne auf GTA 6 warten zu müssen, das bekanntlich erst 2026 erscheint. Für Take-Two wäre das ein stabiler Umsatzbringer zwischen großen Releases wie Mafia: The Old Country und Borderlands 4.

Trotz NateTheHates guter Trefferquote bleibt es ein Gerücht. Weder Rockstar noch Take-Two haben bisher ein offizielles Next-Gen-Update oder eine Switch 2-Version angekündigt. Wer also auf ein grafisch aufgemöbeltes Red Dead Redemption 2 hofft, sollte sich nicht zu früh freuen – aber vielleicht vorsichtig optimistisch sein.

Was meint ihr: Wird Rockstar wirklich ein vollwertiges Upgrade liefern – oder bleibt es bei einem minimierten Grafikpatch? Schreibt’s in die Kommentare!