Red Dead Redemption 2: Kommt endlich ein PS5-Upgrade?

Rockstar Games könnte in diesem Jahr mehr auf dem Lager haben, als man vermuten würde. Gerüchten zufolge arbeitet das Studio nicht nur an einem überfälligen Upgrade von Red Dead Redemption 2 für PlayStation 5 und Xbox Series X|S, sondern auch an einer schier unglaublichen Portierung: Das Western-Epos soll für die Nintendo Switch 2 erscheinen.

Wie GameReactor berichtet, stammen die Informationen von Quellen, die mit Rockstar Games in Verbindung stehen – und die sollen bestätigt haben, dass ein Release noch 2025 geplant sei. Angesichts der jüngsten Äußerungen von Take-Two-CEO Strauss Zelnick über die Leistungsfähigkeit der neuen Nintendo-Hardware scheint eine Umsetzung gar nicht so unwahrscheinlich. Schließlich lief das Spiel bereits auf PS4 und Xbox One – ein Niveau, das Nintendos nächste Konsole voraussichtlich problemlos erreichen wird.

Next-Gen-Patch für PS5 & Xbox Series X|S?

Viel spannender ist jedoch das mögliche PS5-/Xbox-Series-Update. Seit Jahren warten Fans auf einen Patch, der die ohnehin beeindruckende Western-Welt endlich mit höheren Auflösungen, 60fps und anderen technischen Optimierungen versieht. Rockstar Games hat sich bisher eisern ausgeschwiegen, während andere Open-World-Kollegen längst für die aktuelle Generation aufgefrischt wurden. Das hat viele misstrauisch gemacht – immerhin ist das Studio nicht gerade für seine Fanfreundlichkeit bekannt, wenn es um kostenlose Updates geht.

Ein kostenloser Patch wäre also eine echte Überraschung. Oder vielleicht doch nur ein Lockvogel, um vor dem großen GTA 6-Launch 2026 noch etwas Aufmerksamkeit zu generieren? Denn dass Rockstar und Take-Two den Veröffentlichungskalender für 2025 füllen müssen, steht außer Frage. In dieser Hinsicht wäre eine Neuvermarktung von Red Dead Redemption 2 – womöglich sogar mit Cross-Promotion für die Nintendo Switch 2 – ein kluger Schachzug.

Bleibt die Frage, ob all das tatsächlich stimmt. Ohne offizielle Bestätigung von Rockstar ist jedes Gerücht mit Vorsicht zu genießen – doch die Zeichen verdichten sich. Sollte sich das bewahrheiten, steht uns womöglich ein Western-Sommer bevor, wie wir ihn noch nie gesehen haben – inklusive Zugüberfällen auf Nintendos neuer Wunderkiste.