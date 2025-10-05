Red Dead Redemption 2: Jüngste Änderung ein Hinweis auf PS5 Enhanced Edition?

Rockstar Games hat offenbar die Steam-Seite von Red Dead Redemption 2 verändert – erstmals seit 2019, wie aufmerksamen Usern aufgefallen ist. Besonders auffällig ist, dass sämtliche Hinweise auf die bisherigen Auszeichnungen des Spiels entfernt wurden. Für Fans ist das mehr als nur ein kosmetisches Update. Änderungen dieser Art deuten oft darauf hin, dass ein bedeutendes Update geplant ist.

Die Community spekuliert, dass Rockstar Games damit die Bühne für eine Ankündigung vorbereitet. Das Timing wirkt plausibel: Die Next-Gen-Konsolen sind etabliert, die Nachfrage nach optimierten Versionen ist groß, und PC-Spieler erwarten ebenfalls Updates, die moderne Hardware besser nutzen. Gerüchte um eine potenzielle Remaster-Version sind zudem nicht ganz neu.

Was wir bisher wissen

Bisher ist offiziell nur bekannt, dass die Steam-Seite von Red Dead Redemption 2 aktualisiert und der Verweis auf die bisherigen Auszeichnungen entfernt wurde. Rockstar Games selbst hat sich zu den Änderungen bisher nicht geäußert. Daraus ergeben sich Spekulationen, dass die Anpassungen auf eine mögliche Enhanced Edition hindeuten könnten.

Denkbare Plattformen wären neben dem PC auch die PS5, Xbox Series X/S und sogar die Nintendo Switch 2. Mögliche Neuerungen könnten verbesserte Grafik, höhere Framerates oder zusätzliche Inhalte sein, bislang bleibt das aber reine Vermutung.

Warum es Sinn macht

Entwickler entfernen oft alte Auszeichnungen und passen Beschreibungen an, wenn ein Spiel neu aufgelegt wird. Das schafft eine neutrale Basis, um neue Features oder Marketingtexte zu präsentieren. Für PC-Spieler ist das besonders relevant, weil Optimierungen für moderne Hardware den Spielkomfort deutlich erhöhen können.

Die Steam-Änderung ist kein Beweis, aber ein mögliches Indiz. Wer Red Dead Redemption 2 auf den aktuellen Konsolen oder dem PC noch einmal erleben will, sollte die kommenden Wochen im Blick behalten. Rockstar Games könnte bald Nägel mit Köpfen machen, bis dahin bleibt alles offiziell Spekulation.