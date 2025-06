Red Dead Redemption 2 – Steht die Ankündigung für PS5 unmittelbar bevor?

Rob Wiethoff, bekannt als die Stimme von John Marston aus Red Dead Redemption, hat sich kürzlich mit einem kryptischen Teaser an die Fans gewandt. In einem Livestream kündigte er „aufregende Neuigkeiten“ an, die noch in dieser Woche bekannt gegeben werden sollen. Dabei hielt er sich an die offensichtlichen NDA-Regeln und vermied es, konkret zu werden – aber zwischen den Zeilen lesen konnte man trotzdem einiges.

„Ich habe so aufregende Neuigkeiten. Ich kann sie euch jetzt nicht erzählen, und es bringt mich um den Verstand“, sagte Wiethoff. Seine Formulierungen lassen wenig Zweifel daran, dass es sich um ein Projekt handelt, das ihm persönlich sehr am Herzen liegt – und offensichtlich mit dem Red Dead-Franchise zu tun hat. Wirklich sicher sagen lässt sich das allerdings nicht, denn bestätigt wurde bisher nichts.

Was ist realistisch – und was reine Spekulation?

An einen direkten Nachfolger braucht man derzeit wohl nicht denken. Selbst wenn es bereits in Planung sein sollte, ist eine offizielle Enthüllung vor dem Release von GTA 6 praktisch ausgeschlossen. Rockstar Games wird die volle Aufmerksamkeit erst einmal auf den nächsten Blockbuster richten – alles andere wäre strategisch fragwürdig.

Ein mögliches Szenario: Red Dead Redemption 2 erscheint für PS5, Xbox Series X|S und möglicherweise auch für Nintendos nächste Konsole. Immerhin gab es dazu bereits in den vergangenen Monaten erste Gerüchte. Und ein technisch optimiertes Red Dead Redemption 2 mit kürzeren Ladezeiten, besserer Auflösung und stabilerer Framerate wäre durchaus eine Meldung wert – wenn auch nicht unbedingt eine, die Wiethoff in dieser Form in Ekstase versetzen würde. Auch potenzielle Umsetzung für die Nintendo Switch 2 wird hier und dort erwähnt.

Bleibt die Option einer echten Überraschung. Ein Spin-off, eine neue Fassung des ersten Teils, vielleicht sogar ein Projekt, das Marston in den Fokus rückt – das alles ist denkbar, aber zum jetzigen Zeitpunkt reine Spekulation.

Viel Andeutung, wenig Substanz – aber trotzdem spannend

Was auch immer Rob Wiethoff da anteasert – es wird spannend zu sehen, ob Rockstar Games wirklich schon in den kommenden Tagen etwas verkündet. Klar ist: Wenn jemand wie Wiethoff so aus dem Häuschen ist, dann steht definitiv etwas im Raum. Nur was genau, das wissen wir frühestens am Freitag.

