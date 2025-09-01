Red Dead Redemption 2 Support endet schleichend – und fast niemand hat es bemerkt

Rockstar Games beendet schleichend den Support für Red Dead Redemption 2 und hat die offizielle Companion App stillschweigend aus dem Google Play Store und dem Apple App Store entfernt. Neue Nutzer können die App künftig nicht mehr herunterladen, Bestandsnutzer behalten über ihre Kontohistorie Zugriff. Die diskrete Entfernung fiel zunächst kaum auf, da das Spiel mittlerweile fast sieben Jahre alt ist.

Was die App konnte und warum sie für Fans nützlich war

Die Begleit-App erschien 2018 parallel zum Release von Red Dead Redemption 2 und war mehr als ein simpler Bonus. Spieler nutzten sie als synchronisierte Karte, um Wegpunkte bequem über das Smartphone zu setzen. Ferner bot sie Zugriff auf Arthurs Tagebuch sowie Lagerbestände und Kataloge des In-Game-Stores – kleine Features, die das Spielgefühl subtil, aber spürbar verbesserten. Auch wenn die App auf den ersten Blick wie eine nette Spielerei wirkt, trug sie zu einem runderen Red Dead Redemption 2-Erlebnis bei.

Obwohl Red Dead Redemption 2 inzwischen über 77 Millionen Mal verkauft wurde, bleibt unklar, wie viele Fans die Companion App 2025 noch aktiv nutzten. Rockstar Games konzentriert sich längst auf Grand Theft Auto 6, sodass das Update- und Support-Fenster für Red Dead Redemption 2 langsam geschlossen wird. Historisch betrachtet ist es nicht ungewöhnlich. Viele Blockbuster-Apps werden einige Jahre nach Release eingestellt, sobald die Spielerbasis abnimmt. Für Spieler bedeutet dies: Wer die App noch nicht hat, wird künftig auf alternative Kartenlösungen oder Fan-Tools zurückgreifen müssen.

Was bedeutet das für RDR2-Fans?

Trotz des Endes des offiziellen Supports für die Red Dead Redemption 2-App erscheinen regelmäßige Live-Service-Inhalte. Spieler können also weiterhin Updates, saisonale Events und kleinere Verbesserungen im Spiel erwarten, auch wenn die begleitende App nun nicht mehr unterstützt wird.

Für die Hardcore-Fans von Red Dead Redemption 2 ändert sich wenig, die App bleibt für Bestandsnutzer verfügbar, inklusive aller In-App-Käufe wie den offiziellen Leitfaden. Für die Branche signalisiert Rockstars Move ein übliches, pragmatisches Ende der Begleitsoftware, während sich die Ressourcen des Studios auf neue Projekte konzentrieren. Red Dead Redemption 3 wird zwar erwartet, ein Starttermin liegt aber weiterhin in weiter Ferne.