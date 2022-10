Red Dead Redemption ab sofort nur noch auf Xbox spielbar

Wer also Red Dead Redemption weiterhin auf modernen Plattformen spielen möchte, muss dazu zur Xbox One, Xbox Series oder notfalls auf einen Emulator auf dem PC greifen.

Da Red Dead Redemption und Undead Nightmare ausschließlich ausschließlich via Stream verfügbar waren, gibt es derzeit keine technischen Möglichkeiten, um beide Spiele in nativer Form auf der PS5 oder PS4 spielen zu können.

What do you think?