Red Dead Redemption erhält 60fps Mode auf PS5

Außerdem gibt es einige Bonusinhalte aus der Game of the Year Edition, darunter das klassische Kriegsbeil, das Sprenggewehr und die goldenen Schießeisen sowie die Outfits „Gerissener Händler“ und „Meisterjäger“ und vieles mehr.

Während der offizielle Changelog lediglich von kleineren Optimierungen spricht, findet sich ab sofort in den Einstellungen die Option für einen Performance-Mode mit 60fps. Dies gilt vorerst nur für die PS5-Version, obwohl diese per Abwärtskompatibilität läuft. Ob die PS4 Pro-Version ebenfalls die 60fps-Option erhält, ist derzeit noch offen.

