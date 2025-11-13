Red Dead Redemption: Native Version für PS5, Xbox Series & Switch 2 kommt

Red Dead Redemption kehrt zurück, zumindest auf dem Papier. Eine neue Altersfreigabe der ESRB listet den Cowboy-Epos für die PS5, Xbox Series X/S und sogar für die Nintendo Switch 2. Das wirft die spannende Frage auf: Bringt Rockstar Games tatsächlich eine native Version des Originals, die die Möglichkeiten moderner Hardware ausschöpft?

Für viele Spieler kommt die Nachricht nicht völlig überraschend. Red Dead Redemption erschien ursprünglich 2010 für PS3 und Xbox 360 und wurde später auf PS4, Xbox One, PC und Switch portiert. Die PC-Version aus dem vergangenen Jahr bot bereits eine beeindruckende native 4K-Auflösung bei bis zu 144 Hz, HDR10, Ultrawide- und Super-Ultrawide-Support sowie vollumfängliche Maus- und Tastatursteuerung. Eine Konsolenvariante, die ähnlich optimiert ist, würde also nur konsequent folgen.

Was bedeutet das für Red Dead Redemption-Fans?

Schon zuvor gab es Hinweise, dass auch Red Dead Redemption für die Nintendo Switch 2 erscheinen könnte, und Gerüchte über PS5- und Xbox Series-Versionen kursieren seit Längerem. Wer die Spielerfahrung auf Next-Gen-Konsolen erwartet, könnte bald eine deutlich flüssigere Performance, verbesserte Grafikdetails und vielleicht sogar neue Features erleben.

Für die Community ist das eine ideale Gelegenheit, denn nicht jeder hat sofort Zugriff auf PC-Hardware, die das volle Potenzial der ursprünglichen Version ausschöpfen kann. Eine native Konsolenfassung auf aktuellen Systemen würde Red Dead Redemption einem noch breiteren Publikum zugänglich machen, inklusive neuer Spieler, die bisher nur von der Legende gehört haben.

Rockstar Games zwischen Vergangenheit und Zukunft

Der ehemalige Rockstar-Boss Dan Houser bezeichnete Red Dead Redemption zuletzt als eines der besten Spiele, an denen er gearbeitet hat. Zusammen mit seinem Bruder Sam prägte er nicht nur die GTA-Reihe, sondern auch Titel wie Bully, Max Payne 3 und Red Dead Online.

Die Bewertung der aktuellen Fassung zeigt, dass Rockstar Games die Klassiker nicht vergessen hat. Wer die epische Cowboy-Erfahrung in bestmöglicher Form erleben möchte, könnte bald wieder in die staubigen Weiten von Red Dead Redemption eintauchen, dieses Mal mit deutlich verbesserter Technik.

Ob es sich tatsächlich um eine vollständige Überarbeitung für PS5, Xbox Series X/S und Switch 2 handelt oder „nur“ um eine technisch angepasste Portierung, bleibt abzuwarten. Für Fans von Red Dead Redemption ist die Bewertung jedenfalls ein deutliches Signal: Rockstar plant, den Western-Klassiker in die aktuelle Generation zu bringen.