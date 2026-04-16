Red Dead Redemption: Physische Versionen für PS5 und Switch 2 kommen günstiger

Rockstar Games bringt „Red Dead Redemption“ am 7. Mai 2026 endlich als Disc-Version für PS5 und als Box für die Switch 2 in den Handel. Überraschend dabei: Die physischen Editionen unterbieten den digitalen Startpreis deutlich.

Während PS5-Spieler eine echte Disc erhalten, müssen sich Nintendo-Nutzer mit einer „Code-in-a-Box“-Variante zufriedengeben, wie DeaLabs meldet.

Preissturz im Einzelhandel

Die zentrale Nachricht für alle Sammler ist die Preisgestaltung. Mit einem UVP von 34,99 € liegen die physischen Editionen satte 15 € unter dem ursprünglichen digitalen Release-Preis von knapp 50 €. Das ist ein ungewöhnlicher Schritt, da physische Versionen oft zum Vollpreis nachgereicht werden, um die Produktionskosten zu decken. Hier scheint Rockstar den späten Veröffentlichungszeitpunkt – immerhin fünf Monate nach dem digitalen PS5-Update – über den Preis zu rechtfertigen.

Ein fader Beigeschmack bleibt für Nintendo-Fans. Die Bestätigung einer Version für die Switch 2 von „Red Dead Redemption“ ist technisch spannend, doch der Verzicht auf eine Cartridge enttäuscht.

PS5: Echte Disc, volle physische Sicherheit.

Echte Disc, volle physische Sicherheit. Switch 2: Nur eine Plastikhülle mit Download-Code (Code-in-a-Box).

Das steht dem Gedanken des Sammelns und der Archivierung entgegen, für den physische Medien eigentlich stehen. Wer auf ein Modul gehofft hat, wird hier leer ausgehen. In beiden Versionen ist das Add-on „Undead Nightmare“ glücklicherweise direkt enthalten.

Strategie oder Schadensbegrenzung?

Dass Rockstar Games jetzt die Switch 2 bedient, zeigt, dass sie das Spiel als Evergreen auf jeder neuen Hardware-Generation positionieren wollen. Die technische Basis der PS5-Version (60 FPS-Support) dürfte auch auf dem Switch-Nachfolger für ein sauberes Erlebnis sorgen. Der niedrigere Preis wirkt wie ein Eingeständnis, dass 50 € für einen Port eines über zehn Jahre alten Spiels auch in der Rockstar-Community an die Schmerzgrenze gingen.

Die Nachricht ist solide, aber kein Grund für Freudensprünge bei jenen, die das Spiel bereits digital besitzen. Wer jedoch gewartet hat oder das Cover im Regal stehen haben will, bekommt hier die technisch beste Version zum fairen Kurs. Der echte Nutzwert liegt in der Preisersparnis gegenüber dem PlayStation Store.

Greift ihr bei 35 € für die Disc zu, oder ist euch das für einen Port ohne Multiplayer-Modus immer noch zu viel?