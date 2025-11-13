Red Dead Redemption Remaster offiziell: Rockstar bringt John Marston zu PlayStation Plus

Nach den letzten Stunden voller Gerüchte ist es jetzt offiziell: Red Dead Redemption und das Zombie-Spin-off Undead Nightmare erscheinen am 2. Dezember 2025 neu aufgelegt für aktuelle Konsolen, Mobile-Geräte, und erstmals auch über Netflix Games. Rockstar Games reagiert damit auf den heutigen Leak und legt direkt die volle Feature-Liste auf den Tisch.

Spieler erleben John Marstons Rachefeldzug, dieses Mal technisch überarbeitet und komplett mit Bonus-Inhalten der Game of the Year Edition. Und das Beste daran: die Neuauflage wird kostenlos bei PlayStation Plus verfügbar sein.

Technisch auf Stand gebracht

Auf PS5 und Xbox Series X|S läuft das Remaster in 4K, 60 FPS, HDR und mit verbessertem Anti-Aliasing. Die Switch 2-Version nutzt laut Rockstar DLSS, ebenfalls HDR und unterstützt sogar Maussteuerung, was vor allem für den Handheld-Modus interessant ist.

Besitzer der PS4-, Xbox One- oder Switch-Version dürfen kostenlos upgraden und ihre Spielstände übernehmen. Damit macht Rockstar genau das, was sich Fans schon beim ersten Re-Release gewünscht hatten: kein doppelter Kauf, keine künstliche Hürde.

Der wilde Westen to go

Die wohl größte Überraschung: Red Dead Redemption wird Teil von Netflix Games. Abonnenten können das Spiel auf iOS und Android kostenlos herunterladen, inklusive angepasster Touch-Steuerung. Damit öffnet Rockstar sein Westernepos erstmals wirklich für unterwegs, ohne Cloud-Tricks oder Streaming-Umwege.

Natürlich bleibt abzuwarten, wie gut die Mobile-Version technisch läuft. Aber der Gedanke, John Marston im Zug oder Café auf Zombie-Jagd zu schicken, hat was.

Das ist endlich der Schritt, den Red Dead Redemption verdient. Keine halbgare Portierung, sondern ein echtes technisches Update mit Respekt vor dem Klassiker. Dass Rockstar Games das Ganze mit Netflix koppelt und bestehende Spieler kostenlos aufrüsten lässt, ist ein echtes Geschenk.

Klar, es ist kein vollwertiges Remake, aber wer das Original verpasst hat oder nach RDR 2 nochmal Marstons Geschichte erleben will, bekommt ab dem 2. Dezember die bislang beste Gelegenheit dazu.