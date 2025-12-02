Red Dead Redemption ist ab sofort für PS5, Xbox Series X|S und Nintendo Switch 2 verfügbar. Auch wenn viele automatisch an Red Dead Redemption 2 denken, hat das Original weiterhin seinen eigenen Reiz, von der klaren Story bis zu den wuchtigen Shootouts. Wer das erste Abenteuer noch nicht erlebt hat oder einfach Lust auf ein Revival hat, bekommt nun eine Chance, die klassische Western-Erfahrung auf modernen Konsolen neu zu entdecken.

Überraschender Release zur besten Jahrenzeit

Für viele Fans ist das wie ein vorgezogenes Weihnachtsgeschenk. Während Rockstar parallel an GTA 6 arbeitet, zeigt das Studio, dass sie auch ältere Titel nicht vergessen, und das auf mehreren Plattformen gleichzeitig.

Die Remastered-Version ist nicht auf Next-Gen-Konsolen begrenzt. Auch auf iOS, Android und Netflix ist die überarbeitete Version verfügbar, ein genialer Schachzug, wie weitreichend Rockstar Games die Reichweite seiner Klassiker plant.

So spielst du Red Dead Redemption Remastered

Die wichtigste Info zuerst: Das Upgrade ist kostenlos, aber nur, wenn man bereits eine der vorherigen Versionen besitzt, sei es über PS4, Xbox One, die Nintendo Switch oder PlayStation Plus. Wer die physische oder digitale Version sein Eigen nennt, kann seine alten Spielstände übernehmen und genau dort weitermachen, wo er aufgehört hat.

Rockstar Games fasst die Details so zusammen:

Besitzer auf PS4, Switch oder digitaler Xbox One Version erhalten das Upgrade digital und kostenlos.

PS4-Spielstände können übernommen werden.

Switch 2-Spieler behalten ihre alten Speicherstände und profitieren von DLSS, HDR, Maussteuerung und 60 FPS in hoher Auflösung.

Trophäenliste ist dieselbe wie auf der PS4.

Was das Upgrade bringt

Die Neuerungen sind beeindruckend. Darunter 4K, HDR, 60 FPS und eine generell verbesserte Bildqualität vergleichbar mit den PC-Ultrasettings sorgen für ein spürbar moderneres Spielerlebnis. Nintendo Switch 2 Besitzer bekommen darüber hinaus Features wie DLSS und Maussteuerung, ein seltenes Upgrade für ein Nintendo-System. Das beliebte Undead Nightmare DLC ist ebenfalls enthalten, sodass Fans das klassische Zombie-Abenteuer erneut erleben können.

Für alle, die den Western-Charme von Red Dead Redemption schätzen, ist das Upgrade mehr als nur ein grafisches Update. Es bietet die Chance, das Original in einer Qualität zu erleben, die seiner Zeit voraus ist, und die Story erneut zu genießen, ohne die technischen Hürden der alten Konsolen.

Wer Red Dead Redemption bisher verpasst hat, sollte diese Chance nutzen. Die Remastered-Version ist nicht nur Nostalgie, sondern ein sinnvoller Neustart für moderne Hardware. Es bleibt spannend zu sehen, ob das Upgrade auch neue Spieler anzieht oder vor allem bestehende Fans bedient.