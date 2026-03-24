Redesign des DualSense Controllers: Sony unter Zugzwang durch EU-Verordnung

Sony muss den DualSense Controller technisch grundlegend überarbeiten, um der EU-Verordnung 2023/1542 zu entsprechen, die einen einfachen Akku-Austausch durch Endnutzer bis Februar 2027 vorschreibt. Dass ein neuer DualSense Controller bald kommen wird, zeichnet sich bereits industrieweit ab.

Ab dem 18. Februar 2027 dürfen neue tragbare Geräte im EU-Raum nur noch vertrieben werden, wenn deren Batterien mit handelsüblichem Werkzeug und ohne Zerstörung des Gehäuses gewechselt werden können. Für den aktuellen DualSense der PS5 bedeutet das das Ende der bisherigen Bauweise. Der verbaute Lithium-Ionen-Akku liegt derzeit hinter einer Clip-Konstruktion und internen Halterungen, was einen schnellen Austausch faktisch unmöglich macht.

Die Hürden der aktuellen DualSense-Architektur

Im Gegensatz zu Microsofts Xbox-Controller, der seit Generationen auf ein externes Batteriefach setzt, verfolgt Sony beim DualSense einen integrierten Ansatz. Zwar ist der Akku nicht wie bei vielen Smartphones verklebt, doch der Weg dorthin ist für Laien riskant:

Das Gehäuse muss mit Hebelwerkzeugen aufgepresst werden, was oft zum Abbrechen der Kunststoffnasen führt.

Empfindliche Flachbandkabel für das Touchpad und die Trigger liegen unmittelbar im Arbeitsbereich.

Die Garantiefrage bei Gehäuseöffnung ist in der aktuellen Form eine Grauzone.

Nach der neuen EU-Regelung reicht dieser Status quo nicht mehr aus. Die „einfache Entnehmbarkeit“ wird rechtlich so definiert, dass keine Spezialwerkzeuge oder thermische Energie nötig sein dürfen. Diese Pflicht betrifft das gesamte Ökosystem – inklusive des DualSense Edge und der PS VR2 Sense-Controller.

Sony im Schatten von Nintendo und Microsoft

Der Druck auf Sony wächst durch die Konkurrenz. Während Microsoft das Problem durch das AA-Batterie-Konzept elegant umschifft hat, bereitet Nintendo laut aktuellen Berichten des japanischen Wirtschaftsmagazins Nikkei bereits eine Revision der Nintendo Switch 2 und der Joy-Cons vor, um exakt diese EU-Auflagen zu erfüllen. Für Sony bedeutet dies einen strategischen Nachteil, sollte man die Hardware-Revision zu lange aufschieben. Ein dediziertes Batteriefach, das von außen ohne Demontage des halben Controllers zugänglich ist, erfordert somit ein radikales Umdenken des internen Layouts.

Der erzwungene Umstieg auf wechselbare Akkus ist für Endverbraucher ein massiver Gewinn an Nachhaltigkeit. Bisher wandert ein DualSense oft vorzeitig in den Elektromüll oder muss für teures Geld bei Drittanbietern instand gesetzt werden, sobald die Ladezyklen erschöpft sind. Da die fest verbauten Energiespeicher faktisch ein Verfallsdatum diktieren, degradiert Sony ein technisches Präzisionswerkzeug zum Wegwerfprodukt.

Hardware-Revision als Lebensversicherung

Dieser Umstand macht auch den Kauf von teuren Limited Editions für mich persönlich unattraktiv – der Sammlerwert korreliert schlicht nicht mit der begrenzten Lebensdauer der Zellen. Aktuell verrichten die Standardmodelle meiner PS5 Slim (2023) und PS5 Pro (2024) zwar klaglos ihren Dienst, doch die biologische Uhr der Akkus tickt. Ein standardisierter, werkzeuglos austauschbarer Akku würde die effektive Nutzungsdauer der Controller vermutlich verdoppeln und den DualSense von einer Verschleißkomponente zu einer langfristigen Investition aufwerten.

Sony wird keine „Europa-Spezial-Edition“ fertigen; der Logistikaufwand wäre zu hoch. Das Redesign des DualSense wird zum globalen Standard für die zweite Lebenshälfte der PS5-Ära und die kommende PlayStation 6. Für Spieler bedeutet das: weniger Neukäufe wegen schwächelnder Akkus, aber potenziell ein leicht verändertes Gewicht oder eine neue Haptik durch notwendige Verschlussmechanismen am Gehäuseboden. Die Ära der versiegelten Gehäuse ist offiziell vorbei.